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Skupina PPF mění nejvyšší řídící strukturu, nastupuje bývalý šéf O2

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Nejvyšší řídící struktura investiční skupiny PPF (majitelka Renáta Kellnerová s rodinou) se dost zásadně mění. Do představenstva PPF Group nastupuje Jindřich Fremuth (foto; dosavadní ředitel operátora O2), který zde doplní co-CEOs Kateřinu Jiráskovou a Didiera Stoessela. Informoval o tom tiskový mluvčí PPF Leoš Rousek.
Skupina PPF mění nejvyšší řídící strukturu, nastupuje bývalý šéf O2

Skupina PPF mění nejvyšší řídící strukturu, nastupuje bývalý šéf O2

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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