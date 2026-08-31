Skupina PPF mění nejvyšší řídící strukturu, nastupuje bývalý šéf O2

Nejvyšší řídící struktura investiční skupiny PPF (majitelka Renáta Kellnerová s rodinou) se dost zásadně mění. Do představenstva PPF Group nastupuje Jindřich Fremuth (foto; dosavadní ředitel operátora O2), který zde doplní co-CEOs Kateřinu Jiráskovou a Didiera Stoessela. Informoval o tom tiskový mluvčí PPF Leoš Rousek. Nová Fremuthova pozice navazuje na dřívější oznámení jeho nástupu do pozice chief AI transformation officer (CAITO), v níž bude od 1. září odpovídat za rozvoj a implementaci umělé inteligence napříč skupinou PPF. Jak jsem již dříve informovali, Fremuth v čele O2 Czech Republic končí. Jinými slovy, do nejvyššího vedení PPF se dostává člověk, který má dlouholetou zkušenost s řízením velkého spotřebitelského technologického byznysu a má nyní propojovat jednotlivé firmy skupiny, minimálně O2, Air Bank, CME/Oneplay a další aktiva PPF.
Další změna: po více než čtyřech letech ukončí své působení v PPF Ondřej Frydrych. Ve funkci chief performance officer a do dubna 2026 také jako člen představenstva PPF byl odpovědný za dohled nad provozní výkonností společností v portfoliu skupiny. Jan Růžička, dosavadní ředitel pro vnější vztahy skupiny, se od 1. října 2026 posouvá do role poradce akcionářů PPF. "Jeho služby v oblasti external affairs budeme využívat i nadále," uvedla Kellnerová.
"Jmenování Jindřicha Fremutha členem představenstva odráží strategický význam technologií, inovací a AI pro další rozvoj PPF. Díky svým rozsáhlým manažerským zkušenostem posílí schopnost představenstva podporovat dlouhodobý růst a rozvoj skupiny. Současně bych ráda poděkovala Ondřeji Frydrychovi, který se vrací zpět do Emma Capital," prohlásila Renáta Kellnerová, majoritní akcionářka PPF a členka dozorčí rady společnosti (šéfem dozorčí rady je její partner Tomáš Otruba).
PPF v roce 2025 skončila v čistém zisku 692 milionů eur (v přepočtu téměř 17,1 miliardy korun). V meziročním srovnání to je pokles o cca 2,5 miliardy eur. "Meziroční srovnání ovlivnila mimořádně vysoká základna roku 2024, do níž se promítl, mimo jiné, jednorázový výnos z prodeje podílu 50 procent plus jedné akcie v mezinárodní telekomunikační společnosti PPF Telecom Group strategickému partnerovi Emirates Telecommunication Group," uvedla skupina PPF. Skupina loni vykázala konsolidované provozní výnosy ve výši 3,65 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o více než 32 procent.