Vémola vyvedl milenku na VIP párty v Praze. U vstupu je odmítli pustit dovnitř, odešel jak zpráskaný pes

Ještě v červenci tvrdil, že s blondýnkou, kterou paparazzi zachytili v Olomouci, měl jen „obchodní schůzku“. O šest týdnů později stojí před vstupem na rooftop party a drží ji za ruku jako pár, který se už neskrývá. Jenže dovnitř se nedostanou. Kapacita je plná, lístek nemají a slavné jméno tentokrát nezabírá. Dvojice se otočí a odejde. Bez scény, bez hádky, ale před očima bulvárních fotografů.
Co byla ta „VIP party“
Média okamžitě napsala o „VIP party“, kde Vémolu odmítli. Realita je prozaičtější. Akce se jmenovala Iluminate Rooftop Sunset Rave a běžela jako veřejně prodávaný event. Ticketportal ji vedl v řádném prodeji, GoOut ji v den konání označoval jako vyprodanou. Střešní terasy mají ze své podstaty tvrdý kapacitní strop; Prague Rooftop Festival na svém webu výslovně uvádí, že střešní prostory pracují se striktně omezeným počtem návštěvníků.
Jinými slovy: nešlo o uzavřený soukromý večírek, kam by se zvala jména ze seznamu. Šlo o akci s předprodaným vstupným, kde rozhodoval prodaný lístek, ne celebritní status. Kdo nepřišel včas nebo bez vstupenky, zůstal venku. Bez ohledu na to, kolik zápasů vyhrál.
Od „obchodní schůzky“ k držení za ruce
Právě tohle je na celé kauze nejzajímavější. V polovině července 2026 Vémola v podcastu OSSCAST popíral, že by s Monikou Naomi cokoli měl. Říkal, že v Olomouci šlo o obchodní schůzku, ne o rande. Na otázku ohledně hotelu odpověděl, že s žádnou dámou na hotelu nebyl, a dodal, že „i kdyby byl, je po odchodu Lely půl roku sám“. Některá média z toho udělala „přiznání“, ale veřejně citované vyjádření zní spíš jako popření s pojistkou.
O šest týdnů později přišel s Monikou na společenskou akci, kde se podle reportu eXtra.cz drželi za ruce a vystupovali jako pár. Podle blízkého zdroje eXtra to nebyla náhoda; Vémola ji prý na takto viditelnou akci vyvedl záměrně. Tentýž zdroj tvrdil, že dvojice u vstupu „podezřele dlouho vysedávala a vyčkávala“, jako by čekala na odhalení. Ověřit to z jiného zdroje se nám nepodařilo, ale samotný fakt společného příchodu na mediálně pokrytý event mluví sám za sebe.
Kdo je Monika Naomi
Žádná anonymní blondýna. eXtra.cz ji profilovala už v roce 2021 jako „Instadívku“, Blesk v červenci 2026 uváděl, že na Instagramu ji sleduje téměř 70 tisíc lidí. Vlastní mediální stopu měla dávno předtím, než se její jméno začalo skloňovat vedle Vémolova.
Iluminate party ale podle dostupných materiálů působí jako první jasně zdokumentované společenské vystoupení po jeho boku. Červencový záchyt v Olomouci byl paparazzi snímek, ne vědomé společné vystoupení na veřejné akci.
Lela, děti a tichá zuřivost
Přímou reakci Lely Ceterové konkrétně na sobotní večer se nám dohledat nepodařilo. Její postoj ale naznačují starší výroky. V polovině července pro CNN Prima NEWS řekla, že o Monice věděla už od narození syna Arnolda a že právě tohle bylo definitivní tečkou za manželstvím. Na Instagramu přidala rýpavý vzkaz: „Já si dávám masku jen kvůli pleti, ale někteří lidé tu svou nesloží celý život.“ A ujistila sledující: „Nebojte se o mě, nepláču.“
Podle zdroje eXtra.cz ji den po party rozčílilo hlavně to, že Monika údajně trávila čas i s dětmi, víc než samotná stopka u dveří.
Jak večer pokračoval
Fiasko to nebylo, aspoň ne prakticky. Po odchodu od Quadria zamířila dvojice podle eXtra do komplexu Máj, konkrétně do Levels. Vémola pak na sítích sdílel videa z arkádové herny. Žádné oficiální vztahové oznámení, žádný společný post typu „jsme spolu“. Média zatím staví výhradně na fotografiích a držení za ruce.
Mediálně ale obraz zůstává silný. Nejznámější český MMA zápasník stojí před vyprodanou střešní akcí, drží za ruku ženu, o které ještě před šesti týdny tvrdil, že s ní nic nemá, a dovnitř ho nepustí. Není to důkaz pádu vlivu. Je to moment, kdy komerční režim vstupu převážil nad celebritním jménem. A právě proto se o něm mluví.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta