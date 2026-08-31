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Vémola vyvedl milenku na VIP párty v Praze. U vstupu je odmítli pustit dovnitř, odešel jak zpráskaný pes

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Sobota 29. srpna 2026, střecha obchodního centra Quadrio na pražské Spálené. Karlos Vémola přichází ruku v ruce s influencerkou Monikou Naomi, a ochranka je zastaví u dveří.
Vémola vyvedl milenku na VIP párty v Praze. U vstupu je odmítli pustit dovnitř, odešel jak zpráskaný pes

Vémola vyvedl milenku na VIP párty v Praze. U vstupu je odmítli pustit dovnitř, odešel jak zpráskaný pes

Zdroj: Oktagon MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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