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Praha stihla opravit klíčové ulice a mosty před začátkem školního roku

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Praha splnila svůj cíl, který si před letní stavební sezonou vytýčila. Technická správa komunikací hlavního města (TSK) dokončila ještě před začátkem školního roku dvanáct…
poklop, dlažební kostky, silnice, chodník, ulice

poklop, dlažební kostky, silnice, chodník, ulice

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

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