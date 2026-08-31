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Paměťová karta k PS1 měla 128 KB. Dnes by se na ni nevešel ani prst Kratose z God of War, natož celá hra

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Paměťová karta prvního PlayStationu pojala 128 KB dat. God of War: Ragnarök na PC vyžaduje 190 GB, tedy zhruba 1,45 milionu takových karet.
SONY paměťová karta pro PlayStation 1

SONY paměťová karta pro PlayStation 1

Zdroj: Binhow2010 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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