Paměťová karta k PS1 měla 128 KB. Dnes by se na ni nevešel ani prst Kratose z God of War, natož celá hra

Dne 3. prosince 1994 Sony uvedlo na japonský trh konzoli, která změnila herní průmysl. PlayStation přišla s dvojrychlostní CD-ROM mechanikou, dvěma megabajty operační paměti a malou šedou kartičkou na ukládání postupu. Ta karta měla technicky 128 KB, šestnáct bloků po osmi kilobajtech, z nichž jeden zabíral adresář. Hráč tak reálně viděl patnáct bloků a 120 KB volného prostoru. Vešly se tam uložené pozice, nastavení a statistiky. Ne celé hry, ty žily na CD. O více než třicet let později God of War: Ragnarök na PS5 zabírá přibližně 84 GB v americké verzi a 90 až 100 GB v evropské. Na PC Santa Monica Studio oficiálně uvádí rovných 190 GB. Jediná hra, která by zaplnila více než milion paměťových karet z 90. let.
Proč by se na kartu nevešel ani prst Kratose
Moderní AAA hry staví vizuální kvalitu na texturách ve vysokém rozlišení a detailních 3D modelech. Podle Ubisoftu tvoří textury zhruba 60 % celkové diskové velikosti dnešních titulů. Intel uvádí, že jediná 4K textura může zabírat přibližně 10,6 až 20,3 MB. I kdyby tedy vývojáři ze Santa Monica Studio vyexportovali jen malou část Kratosovy ruky (kůži, jizvy, materiálové mapy), výsledný soubor by 128 KB překonal o celé řády. Karta z PS1 by nestačila ani na zlomek jedné takové textury, natož na kompletní postavu.
Od kilobajtů ke stovkám gigabajtů
Vývoj úložišť napříč generacemi PlayStationu vypadá jako exponenciální křivka:
- PS1 – paměťová karta 128 KB (120 KB uživatelsky)
- PS2 – paměťová karta 8 MB
- PS3 – interní HDD 60 nebo 80 GB
- PS4 – interní HDD 500 GB nebo 1 TB
- PS5 – interní SSD 825 GB nebo 1 TB
Z kilobajtů přes megabajty a desítky gigabajtů až k téměř terabajtu v základu. A přesto to nestačí. Když Ragnarök na PS5 zabere kolem 90 GB, jedna hra spolkne více než desetinu celého interního disku.
Pro kontext: PS1 karta byla asi jedenáctkrát menší než běžná 3,5palcová disketa s kapacitou 1,44 MB. A zhruba pětitisíckrát menší než CD-ROM o kapacitě 650 MB, na kterém samotné hry pro PlayStation běžely. Karta nikdy neměla pojmout hru, sloužila čistě jako úložiště pro uložené pozice. Dnes i samotné uložené pozice Ragnaröku podle neoficiálních, orientačních údajů mohou zabírat řádově jednotky až desítky MB. To může být několikanásobně více než celá PS1 karta.
Proč moderní hry tak bobtnají
Odpověď není jednoduchá ani jednosměrná. Část nárůstu je nevyhnutelná: 4K textury, fyzikálně založené materiály, detailní modely, prostorový zvuk a předrenderované filmové sekvence. Když Ubisoft analyzoval vlastní tituly, zjistil, že textury samy tvoří kolem 60 % dat na disku. Zbytek doplňují meshe, animace, audio a video.
Druhá část je ale volba. Intel ve svém technickém rozboru připomíná, že vývojáři někdy záměrně volí méně agresivní kompresi, protože dekomprese v reálném čase zatěžuje procesor. Menší hry by technicky často šly udělat, ale ne bez kompromisů, buď v kvalitě, nebo ve výkonu. A marketing velké číslo na obalu nevnímá jako problém.
Co to znamená pro vaši peněženku
Éra PS1 vyžadovala jednu paměťovou kartu za pár stovek. Éra PS5 vyžaduje úvahu, jestli vám základní disk vůbec stačí. Sony u PS5 umožňuje přidat M.2 NVMe SSD o kapacitě 250 GB až 8 TB s doporučenou rychlostí 5 500 MB/s a více, a z takového disku lze PS5 hry přímo spouštět. Podle aktuálních cen na Alza.cz se 2TB interní SSD s chladičem pohybuje od 5 790 Kč (Crucial P310) po 8 999 Kč (Samsung 990 PRO). Levnější alternativou je 2TB externí Seagate Game Drive za 4 299 Kč, jenže z USB externího disku PS5 hry přímo nespustíte. Slouží jen jako odkladiště, odkud musíte hru přesunout zpět na interní úložiště.
Jedna AAA hra dnes umí být argumentem pro nákup dalšího SSD. To je posun, který by si hráč s šedou kartičkou v ruce v roce 1994 nedokázal ani představit.
Ridge Racer, Tekken, WipEout, Crash Bandicoot, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, všechny se vešly na CD a jejich uložené pozice na pár bloků plastové karty. Dnes jediný Kratos zabere více místa než celá tehdejší knihovna. A jeho prst by zabral více než celá karta, na kterou jsme si kdysi ukládali jeho dobrodružství.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík