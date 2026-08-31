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Krvavý incident v Jablonci: Hlídač přistihl mladistvou při krádeži, ta ho měla pobodat

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Incident z jabloneckého supermarketu Albert v ulici Na Vršku zaměstnal dopoledne záchranné složky. Pokus o zamezení krádeže vyústil ve zranění pracovníka ostrahy a následný zásah policie, která podezřelou mladistvou dívku v krátkém čase dopadla. Zraněný skončil se středně těžkým poraněním v nemocnici.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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