VIDEO: Jihlavský bazén je po největší rekonstrukci v historii. Závod vyhrál primátorPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: Jihlavský bazén je po největší rekonstrukci v historii. Závod vyhrál primátor
V blízkosti hlavního vstupu do jihlavské zoologické zahrady se nachází výběh, v němž bydlí surikatí rodina....
Jihlavská MHD se od úterý 1. září vrací k běžnému provozu. S koncem prázdnin znovu vyjedou školní spoje a...
Policisté v Havlíčkově Brodě v pátek 28. srpna ve večerních a nočních hodinách kontrolovali, zda osoby...
Některé podchody v Havlíčkově Brodě se v září promění k nepoznání. V rámci oslav 770 let od první písemné...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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