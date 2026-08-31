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VIDEO: Jihlavský bazén je po největší rekonstrukci v historii. Závod vyhrál primátor

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Po největších opravách v historii se opět otevírá Bazén Evžena Rošického v krajském městě Vysočiny. Slavnostní otevření zpestřil plavecký závod, který vyhrál primátor města.
VIDEO: Jihlavský bazén je po největší rekonstrukci v historii. Závod vyhrál primátor

VIDEO: Jihlavský bazén je po největší rekonstrukci v historii. Závod vyhrál primátor

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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