Pes spolkl kokain a veterinář ho zachránil. Klíčem byl test z lidské medicíny, který odhalil drogu v moči za minuty. Běžně se ale nedělá

Když veterinární tým na severokarolínské univerzitní klinice přijal malého čivavu s bradykardií a AV blokádou, první instinkt směřoval ke kardiologii a případné implantaci kardiostimulátoru. Elektrokardiogram ukazoval sinusový rytmus se srdeční frekvencí hluboko pod normou, AV blokádu prvního stupně a přerušovanou high-grade blokádu druhého stupně. Obraz vypadal jako strukturální porucha převodního systému.
Kolaps čivavy, který zmátl i zkušené kardiology
Jenže jeden rychlý screeningový proužek, původně vyvinutý pro lidské pacienty, během pěti minut přepsal celou diagnostickou rozvahu: pozitivní záchyt kokainu. Případová studie, kterou 18. srpna 2025 publikoval časopis Frontiers in Veterinary Science, popisuje první klinicky zdokumentovaný případ kokainové AV blokády u psa a ukazuje, jak levný ambulantní nástroj dokáže přesměrovat urgentní péči z chirurgického sálu k toxikologickému monitoringu.
Dvouletý kastrovaný samec dorazil na primární kliniku po náhlém kolapsu. EKG zachytilo výrazně zpomalenou srdeční akci, prodloužený PQ interval a intermitentní vypadávání komorových stahů, tedy vzorec, u kterého veterinář uvažuje o degenerativním onemocnění převodního systému nebo účinku beta-blokátoru. Diferenciální diagnostika zahrnovala i náhodné požití carvedilolu. Tým podal atropin v dávce 0,2 mg/kg intravenózně a devět minut nato přidal epinefrin 0,02 mg/kg. Za hodinu a dvanáct minut od příjmu se srdeční frekvence vyšplhala na 144 tepů za minutu a rytmus se stabilizoval.
Klíčový zvrat přišel s rozhodnutím otestovat moč. Veterináři sáhli po panelu SAFElife™ T-Dip Multi-Drug Urine Test Panel, imunochromatografickém proužku schváleném americkou FDA pro kvalitativní screening lidské moči; příbalový leták uvádí odečet za pět minut. Proužek ukázal pozitivitu na kokainový metabolit benzoylekgonin a najednou dávala bradyarytmie jiný smysl.
Proč pětiminutový lidský test mění pravidla veterinární urgentní medicíny
Konfirmační analýza metodou LC-MS/MS, odeslaná do laboratoře Kalifornské univerzity v Davisu, trvala deset až čtrnáct pracovních dní. Potvrdila přítomnost kokainu, benzoylekgoninu, stopového norkokainu, norfentanylu i stopového fentanylu, protože kokain bývá často kontaminován dalšími látkami. Kdyby tým čekal výhradně na laboratorní výsledek, pacient by mezitím mohl projít zbytečným kardiologickým vyšetřením včetně úvahy o implantaci kardiostimulátoru.
Právě v tom spočívá síla ambulantního screeningu. Přehledová práce publikovaná rovněž ve Frontiers in Veterinary Science dokumentuje, že veterináři sahají po humánních point-of-care drogových panelech kvůli třem vlastnostem:
- Dostupnost: proužky nevyžadují laboratorní zázemí ani speciální přístroje.
- Rychlost: výsledek za minuty, zatímco chromatografické potvrzení zabere týdny.
- Nízká cena: řádově zlomek nákladů na konfirmační analýzu.
Háček tkví v tom, že pro psí moč tyto testy dosud neprošly důkladnou validací. Cutoff pro kokainový metabolit se pohybuje kolem 150 nebo 300 ng/ml podle varianty panelu a kalibrátorem je benzoylekgonin, stejně jako u lidského vzorku. Pozitivní záchyt proto zůstává předběžný a autoři studie výslovně doporučují konfirmaci specifickou chemickou metodou. Přesto v akutní situaci, kdy toxická expozice napodobuje srdeční onemocnění, má i orientační výsledek vysokou diagnostickou hodnotu.
Kokain a psí srdce: proč přišla bradykardie místo očekávané tachykardie
Merck Veterinary Manual uvádí, že mezi typické příznaky kokainové intoxikace u psů patří hyperexcitabilita, svalový třes, mydriáza, hypersalivace, zvracení, hypertermie a především tachykardie; farmakologicky kokain blokuje zpětné vychytávání katecholaminů a působí sympatomimeticky. Vedle toho však inhibice sodíkových a draslíkových kanálů v převodním systému srdce může zpomalit vedení vzruchu a vyvolat paradoxní bradyarytmii. U lidí je tento jev známý, u psů jej dosud nikdo klinicky nepopsal. Autoři kazuistiky proto doporučují zahrnout kokainovou expozici do diferenciální diagnostiky tam, kde EKG ukazuje pomalý rytmus. Eliminační poločas orálně absorbovaného kokainu u psa je 1,42 hodiny, takže okno pro záchyt je úzké.
Majitelé mlčí, veterináři tápou, a psi umírají zbytečně
Přesný mechanismus expozice čivavy zůstává nejasný: majitelé při příjmu uvedli, že doma žádné nelegální látky nechovají. Až po pozitivním screeningu doplňující rozhovor odhalil, že nedávno navštívili známého a nevěděli, zda se v jeho domácnosti drogy vyskytovaly. Pes měl v anamnéze dvě předchozí epizody neznámé drogové toxicity a sklon pojídat nalezené předměty.
Jake Johnson z North Carolina State University pojmenoval dvě hlavní bariéry: část majitelů netuší, co jejich zvíře pozřelo, a část se bojí přiznat kontakt s ilegální substancí. Otevřenost však umožňuje cílenější léčbu a monitorování komplikací. Kalifornská laboratorní studie za roky 2013 až 2023 eviduje 57 potvrzených expozic psů a koček rekreačním drogám; kokain tvořil 21 % záchytů, často v kombinaci s dalšími substancemi.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková