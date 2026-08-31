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V Hradci bouraly dvě řidičky, dohromady nadýchaly skoro šest promile

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V jednom případě rána zezadu, ve druhém nepovedené couvání ve Stříbrňáku. Dvě nehody v Hradci Králové měly společného jmenovatele, za volantem seděly opilé řidičky, které dohromady nadýchaly téměř šest promile.
V Hradci bouraly dvě řidičky, dohromady nadýchaly skoro šest promile

V Hradci bouraly dvě řidičky, dohromady nadýchaly skoro šest promile

Zdroj: PČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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