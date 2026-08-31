Klasická WC štětka je líheň bakterií. Expertka na úklid prozradila, čím ji Češi nahrazují a proč je to čistější

Finská odbornice na úklid Mari Breilin, zakladatelka úklidové služby
Kotirauha, označila v rozhovoru pro finský deník Ilta-Sanomat běžnou plastovou toaletní štětku za „živnou půdu pro bakterie“. Její varování podpírá i mikrobioložka Helen Stratton z australské Griffith University, podle níž vlhká hlavice uzavřená v nádobce vytváří ideální podmínky pro množení mikroorganismů. Problém přitom nespočívá v samotné existenci kartáče na záchod, tkví v kombinaci porézního materiálu, špatně větraného držáku a návyku vracet mokrou hlavici rovnou zpět do schránky. Proč se plastová štětka mění v přehlížený koupelnový rezervoár
Představte si rutinu, kterou opakujete několikrát týdně. Vyčistíte mísu, zvednete kartáč, odkapete pár kapek a zasunete ho zpátky do uzavřené nádobky. Právě v tu chvíli začíná problém. Zbytky z toaletní mísy, od minerálních usazenin po střevní mikroflóru, ulpívají mezi hustými plastovými vlákny. Uzavřený držák zadrží vodu u hlavice, vzduch neproudí a vlhkost se drží hodiny, někdy i dny.
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ABC News může na štětině skončit prakticky vše, co projde střevním traktem. Při dalším použití se kontaminované kapky dostávají na sedátko, podlahu i přilehlou stěnu. Helen Stratton upozorňuje, že zvýšenou obezřetnost by měly zachovávat zejména domácnosti s malými dětmi, seniory či lidmi s oslabenou imunitou. Americká agentura EPA navíc obecně potvrzuje, že vlhké a nedostatečně větrané koupelny podporují růst biologických kontaminantů, a uzavřená nádobka s mokrým kartáčem do tohoto vzorce dokonale zapadá. Silikonová hlavice a větraný držák: kde přesně vzniká hygienický rozdíl
Silikonové toaletní kartáče fungují na odlišném principu. Hladký, neporézní povrch lamel zadržuje výrazně méně vody i nečistot než hustá plastová vlákna. Oplach pod proudem splachovací vody stačí k odstranění většiny reziduí a hlavice oschne řádově rychleji.
Rozhodující roli hraje i držák. Kvalitní silikonové modely mívají ve dně otvory nebo odkapovou misku, takže se voda nehromadí. Český e-shop SAPHO u modelu Aqualine TF010 přímo uvádí, že perforace ve spodní části brání hromadění vody, zápachu i množení bakterií. Závěsné varianty jdou ještě dál: hlavice visí volně ve vzduchu a schne ze všech stran.
Produktové testy časopisu Good Housekeeping, který porovnal 14 různých modelů, potvrzují, že silikonové kartáče dokážou mísu vyčistit stejně účinně jako klasické; některé zvládly povrch zbavit nečistot ve čtyřech až sedmi tazích. Klíčovým parametrem přitom byla geometrie hlavice a její schopnost dostat se pod okraj mísy, nikoli samotný materiál.
Kolik stojí hygieničtější záchod: cenová mapa českého trhu
Představa, že silikonový kartáč na toaletu patří do kategorie luxusních doplňků, neodpovídá realitě české maloobchodní nabídky. Cenové rozpětí ilustruje následující přehled:
Model Typ Cena Aqualine TF010 (SAPHO) silikonový, závěsný/na postavení 99 Kč Tchibo silikonová štětka silikonový 179 Kč Wenko Classic Plus (Alza) silikonový, nástěnný 1 049 Kč IKEA BOLMEN klasický plastový 25 Kč SPOKAR HOME klasická souprava 223 Kč
Na srovnávači Heureka se dají najít silikonové kusy i pod padesát korun. Cenový skok oproti nejlevnější klasice typu BOLMEN za pětadvacítku sice existuje, ale ve středním segmentu, kde většina domácností nakupuje, se rozdíl mezi plastovou soupravou za dvě stovky a silikonovou alternativou za podobnou částku prakticky stírá. Investice v řádu stokoruny přitom odstraňuje problém, který by jinak tiše bujel měsíce.
Jak správně pečovat o silikonový kartáč, aby výhoda vydržela
Ani silikonová hlavice nezůstane hygienická bez elementární údržby. Po každém použití stačí kartáč opláchnout splachovací vodou a nechat ho deset až patnáct minut oschnout, třeba vložený mezi sedátko a mísu, než ho vrátíte do držáku. Důkladnější mytí horkou vodou s dezinfekcí doporučují odborníci alespoň jednou týdně v intenzivně využívané domácnosti, jednou měsíčně v jednočlenné.
Výměnu hlavice, ať už silikonové, nebo klasické, radí ABC provádět každé tři až šest měsíců u plastových vláken, u silikonových modelů přibližně dvakrát ročně. Nezapomínejte ani na samotný držák: i odvětrávaná nádobka potřebuje občasné vyčištění, jinak se usazeniny přesunou z hlavice na stěny schránky.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák