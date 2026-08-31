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Klasická WC štětka je líheň bakterií. Expertka na úklid prozradila, čím ji Češi nahrazují a proč je to čistější

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Klasická WC štětka v uzavřeném držáku dokáže po každém použití kumulovat zbytky z mísy, vlhkost a bakterie, a většina českých domácností ji přesto nechává na místě měsíce bez povšimnutí.
Klasická WC štětka je líheň bakterií. Expertka na úklid prozradila, čím ji Češi nahrazují a proč je to čistější

Klasická WC štětka je líheň bakterií. Expertka na úklid prozradila, čím ji Češi nahrazují a proč je to čistější

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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