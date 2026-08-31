Sparta je po derby mimo TOP 6 a známky hráčů vysvětlují proč. Obávaný střelec nedal gól, kapitán selhal

Neděle 30. srpna 2026, Letná, vyprodaný stadion. Sparta šla do derby po dvou přesvědčivých výhrách, 4:1 nad Teplicemi a 4:0 v Brně nad Artisem. Osm nastřílených gólů ve dvou zápasech budilo dojem, že se ofenzivní stroj rozjel. Proti Slavii se ale zastavil na nule. Tři inkasované branky, žádná vlastní, a v neúplné tabulce Chance Ligy po šesti kolech místo, které sparťanská sezona nezná: sedmé.
Co říká tabulka, a co ještě neříká
Po šesti odehraných kolech má Sparta bilanci tří výher a tří porážek, skóre 12:10 a devět bodů. Před ní stojí šestice: Slavia (14), Liberec (13), Mladá Boleslav (11), Zbrojovka Brno (10), Olomouc (10) a Teplice (10). Na šesté místo chybí Spartě jediný bod. Tabulka je navíc neúplná, Jablonec i Hradec Králové mají odehráno méně zápasů a pohybují se těsně kolem ní.
Propad mimo TOP 6 proto vypadá dramatičtěji, než jaká je bodová realita. Jenže právě v tom je problém: polštář neexistuje ani směrem dolů. Podle oficiálního herního modelu Chance Ligy hrají nadstavbovou skupinu o titul jen celky na prvních šesti místech po základní části. Sedmé místo a horší znamená play-off o umístění, žádný boj o mistrovský finiš.
Jak Slavia Spartu takticky odzbrojila
Brian Priske po zápase veřejně uznal, že Slavia je v osobním bránění „nejlepší v Evropě“. Nebyla to jen zdvořilost poraženého. Lukáš Sadílek dostal za úkol hlídat Adama Karabce, křídla čelila osobce a útočník Jonatan Brunes hrál celý večer proti dvojici stoperů. Sparťanská ofenzivní osa, která v předchozích dvou zápasech fungovala téměř automaticky, najednou neměla prostor.
Sparta přitom šance měla. Karabcův přímý kop v 21. minutě s námahou vytáhl brankář Markovič. Po přestávce se kapitán dostal do vápna a předložil míč Brunesovi, ten trefil jen obránce. Slavia naopak trestala z brejků a po ziscích s chirurgickou přesností. Tři góly ze tří klíčových situací. Rozdíl nebyl v počtu příležitostí, ale v tom, co s nimi kdo udělal.
Známky: Brunes nejslabší, Mbe Soh jediný světlý bod
Hodnotitelé iSportu rozebrali výkony čtrnácti sparťanů a verdikt je jednoznačný: nejslabším článkem byl Brunes. Útočník, od kterého se čekal gól, nedal nic. Karabec si vysloužil charakteristiku „kapitán bez klidu“, nebyl neviditelný, ale v rozhodujících momentech nedotáhl ani přímý kop, ani spolupráci s hrotem.
Jedinou výrazně pozitivní známku si odnesl stoper Mbe Soh, kterého hodnotitelé označili za nadprůměrně hrajícího. V kontextu porážky 0:3 to zní paradoxně, ale právě to ukazuje, že problém Sparty nebyl plošný kolaps obrany, byl v produktivitě a v neschopnosti prolomit slávistický obranný plán.
Co řekla kabina, a co čeká dál
Karabec po zápase označil domácí porážku za „neakceptovatelnou“. Zároveň ale tlumil paniku: emoce prý oba týmy zvládly a nové posily si na sebe i na derby teprve zvykají. Priske vzal odpovědnost na sebe, přiznal, že ho Trpišovského taktika překvapila, a přesto zopakoval, že mužstvo má na boj o titul, MOL Cup i Evropskou ligu.
Slova o titulu po třech porážkách z šesti kol zní odvážně. Jenže sezona má třicet kol základní části a Sparta ztrácí na první Slavii pět bodů, to je vzdálenost, kterou jeden dobrý měsíc smaže. Problém je jinde: derby ukázalo, že zlepšení z duelů s Teplicemi a Artisem se zatím nepotvrdilo proti soupeři, který má plán.
Nejbližší šance na opravu
Sparta hraje v 7. kole venku proti Hradci Králové v neděli 6. září od 18:00 ve FINEP Areně, o šest dní později pak doma hostí Jablonec. Dva zápasy proti soupeřům ze spodní poloviny tabulky, přesně ten typ utkání, ve kterých Sparta v sezoně body sbírá. Otázka není, jestli je dokáže porazit. Otázka je, jestli ji někdo z nich zkusí rozebrat osobním bráněním tak jako Slavia. A co Sparta udělá, když se to stane.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner