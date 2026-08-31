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Podrobný průzkum i analýza starých fotek, bývalé lékárně se vrátila původní krása

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Oprýskaná žlutá fasáda je minulostí, nově září bývalá lékárna ve Městě Touškově odstíny modré. Najít co nejpůvodnější barevnost ale bylo téměř detektivní prací. Od podrobného průzkumu vrstev omítek až po analýzu dobových fotografií. Do bádání se zapojili i místní obyvatelé.
Podrobný průzkum i analýza starých fotek, bývalé lékárně se vrátila původní krása

Podrobný průzkum i analýza starých fotek, bývalé lékárně se vrátila původní krása

Zdroj: Město Touškov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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