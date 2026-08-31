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Leap Castle: Irský hrad, kde se legenda o duchách opírá o skutečné vraždy, krev a lidské kosti

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Na první pohled působí jako mnoho jiných starých irských hradů. Kamenné zdi, osamělá silueta, krajina, která umí být krásná i nevlídná zároveň. Jenže kolem Leap Castle se po staletí drží pověst místa, kde se nezabydlely jen dějiny, ale i cosi mnohem temnějšího.
Leap Castle: Irský hrad, kde se legenda o duchách opírá o skutečné vraždy, krev a lidské kosti

Leap Castle: Irský hrad, kde se legenda o duchách opírá o skutečné vraždy, krev a lidské kosti

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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