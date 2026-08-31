Ráno ji našli mrtvou v londýnské ulici. Začala tak jedna z nejděsivějších záhad historie

Londýn, noc z 30. na 31. srpna 1888. Ve 23 hodin stojí žena před dveřmi noclehárny na Thrawl Street. Správce ubytovny ji měří pohledem. Čtyři pence, říká. Žena je nemá. Odchází do tmy.
O dvě hodiny později utrácí poslední drobné mince za alkohol v hospodě Frying Pan. Kolem půl třetí ráno se opírá o zeď na rohu Osborn Street, sotva stojí na nohou. Známá ji prosí, ať jde do noclehárny. Odmítá s vysvětlením, že nemá peníze. Mizí v temnotě Whitechapel Road.
V 3:40 je objevena mrtvá v Buck’s Row. Tělo ještě teplé, hrdlo proříznuté. Čtyři pence ji dělily od postele. Od života.
Polly z Londýna: Pět dětí a konec na ulici
Mary Ann Nichols, zvaná Polly, se narodila 26. srpna 1845. Nebyla prostitutka z povolání, jak tvrdí mýty. Byla to žena s počestnou minulostí – provdaná 16. ledna 1864 za tiskaře Williama Nicholse, matka pěti dětí.
Šestnáct let manželství. Pak rozchod v roce 1880. A pád na samé dno viktoriánské společnosti, kde neexistovalo sociální pojištění ani útočiště pro opuštené ženy. Jen alkohol. A boj o čtyři pence na nocleh v doss house – chudinské noclehárně, kde spala nalepená na dalších bezdomovcích.
Její existence se smrskla na jediný cíl: přežít noc. A pak další. A další.
Muž, který ji našel
Její tělo objevil ještě před svítáním kolemjdoucí muž. Bylo něco mezi 3:40 a 3:45.
Charles Cross. Tak se představil policii. Jenže to nebylo jeho skutečné jméno. Jmenoval se Charles Allen Lechmere a u soudu použil příjmení svého otčíma – pravděpodobně aby ochránil rodinu před skandálem.
Tento detail z něj v očích moderních badatelů činí jednoho z hlavních podezřelých. Proč lhal? Proč se vydával za někoho jiného? A jaktože tělo objevil právě on – v době, kdy bylo ještě teplé?
Prvním policistou na místě byl strážník John Neil. Stal se svědkem počátku případu, který otřásl světem. Mary Ann Nichols zemřela ve věku 43 let a 5 dní. Stala se první oficiálně uznanou, takzvanou kanonickou obětí Jacka Rozparovače – přestože před ní byly v téže oblasti zavražděny Emma Elizabeth Smith a Martha Tabram.
Jak popkultura zkreslila pravdu
Celá desetiletí nám říkali, že Polly byla prostitutka. Že všechny oběti záhadného londýnského vraha prodávaly své tělo.
Britská historička Hallie Rubenhold ve své knize The Five dokazuje opak: Polly nebyla profesionální prostitutkou. Nevlastnila nevěstinec, v žádném nepracovala. Byla to extrémně chudá bezdomovkyně, která se k intimním službám uchylovala jen v okamžicích zoufalství.
Hallie Rubenhold v knize píše: „Oběti Jacka Rozparovače nikdy nebyly ‚jen prostitutky‘; byly to dcery, manželky, matky, sestry a milenky. Byly to ženy. Byly to lidské bytosti, a to samo o sobě přece musí stačit.“
Čtyři pence. Tolik stálo přežití. A Polly je neměla.
Zdroje článku: jack-the-ripper-tour.com, booklistqueen.com, en.wikipedia.org, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová