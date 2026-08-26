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Týmové pokyny v Mercedesu? Rosberg ví, jak to bolí

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Nico Rosberg se domnívá, že George Russell se po týmových pokynech v VC Nizozemska cítí špatně a že je to pro jeho šance na titul katastrofa. Russell musel v Zandvoortu pustit před sebe Kimiho Antonelliho kvůli hrozbě Ferrari. Rosberg, který podobnou situaci zažil v Monaku 2016, rozhodnutí Mercedesu chápe, ale přiznává, že pro Russella to muselo být strašné. Russell nakonec skončil třetí, Antonelli druhý.
Týmové pokyny v Mercedesu? Rosberg ví, jak to bolí

Týmové pokyny v Mercedesu? Rosberg ví, jak to bolí

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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