Týmové pokyny v Mercedesu? Rosberg ví, jak to bolí

Nico Rosberg se domnívá, že George Russell by se kvůli týmovým pokynům Mercedesu během Velké ceny Nizozemska mohl cítit špatně a že by to pro jeho šance na titul mistra F1 v této sezóně znamenalo katastrofu.
Vzhledem k tomu, jak se závod v Zandvoortu vyvíjel, se Russell ocitl na druhém místě za Landem Norrisem z týmu McLaren, když Esteban Ocon z týmu Haas v 53. kole ze 72 kol odstoupil, což vyvolalo nasazení virtuálního bezpečnostního vozu.
Mercedes přivolal Andreu Kimiho Antonelliho do boxů na měkké pneumatiky, což samozřejmě umožnilo dvacetiletému lídrovi šampionátu se rychle přiblížit ke svému týmovému kolegovi, i když ho těsně pronásledovala dvojice jezdců Ferrari, Lewis Hamilton a Charles Leclerc.
Když byl Russell požádán, aby pustil Antonelliho před sebe, zpochybnil toto rozhodnutí, protože se domníval, že tím ohrožuje šanci na dvojité pódium, jelikož věděl, že bude vydán na pospas Ferrari a pravděpodobně vypadne z první trojky.
Russell nakonec však uposlechl a v 66. kole v první zatáčce pustil Antonelliho před sebe.
„V tu chvíli se očekávalo, že George bude mít s tempem opravdu velké potíže a vozy Ferrari by ohrozily nejen jeho pozici, ale i pozici Antonelliho, pokud by uvízl za Georgem,“ řekl Rosberg v rozhovoru pro Sky Sports F1. „Takže to skutečně ohrožovalo obě pozice najednou.“
„Je to těžké. Je to opravdu strašné rozhodnutí. Nechtěl bych být na jejich místě. A pro George, kdybych byl na jeho místě, to by bolelo strašně moc. Byla by to katastrofa. Ale je to do jisté míry pochopitelné, protože pravidla týmu znám velmi přesně. Každý je musí dodržovat.“
Rozhodnutí Mercedesu bylo správné
Rosberg, mistr F1 z roku 2016 v barvách Mercedesu, dokáže plně pochopit, jak se Russell musel cítit, vzhledem ke svým vlastním zkušenostem z doby, kdy v týmu působil, zejména během Velké ceny Monaka v tom samém roce.
Jednačtyřicetiletý Rosberg nemá absolutně žádné pochybnosti o tom, že v neděli učinila stáj Mercedes správné rozhodnutí, díky němuž si Antonelli zajistil druhé místo. Russell poté podal vynikající výkon, když odrazil útok Hamiltona a vybojoval si poslední místo na stupních vítězů.
„V dané chvíli to bylo spravedlivé, protože pokud je ohrožen výsledek týmu, musí oba jezdci jet v zájmu týmu,“ poznamenal Rosberg.
„Za mých časů jsem musel v Monaku jednou pustit Lewise před sebe, i když jsme spolu bojovali o mistrovský titul. Tady v Zandvoortu byla stejná situace. Výsledek týmu ohrožovaly dva vozy Ferrari za nimi, takže je třeba vydat týmové pokyny a jezdci je musí dodržet. Myslím, že to bylo fér a George odvedl fantastickou práci, když si udržel to třetí místo.“
Rozhodnutí Mercedesu znamenalo posun o šest bodů ve prospěch Antonelliho, čímž Russell zaostává za Italem o 59 bodů, stejně jako tomu bylo před začátkem víkendu, poté co po sobotním sprintu zpočátku snížil náskok svého týmového kolegy o tři body.