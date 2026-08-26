Ani týden, ani měsíc. Dermatologové se shodli na jednom intervalu praní povlečení a většina Čechů ho nedodržuje

Každou noc strávíte v posteli šest až devět hodin. Tělo se potí, odlupuje miliony kožních buněk a zahřívá textilii na příjemných 25–30 °C. Přesně takové prostředí milují roztoči druhu
Dermatophagoides, mikroskopičtí pavoukovci, kteří se živí právě odloupanou pokožkou. Podle AAAAI samice snáší jedno až dvě vajíčka denně, celkem padesát až osmdesát za svůj čtyř- až šestitýdenní život. Jejich výkaly obsahují silné alergeny, které přetrvávají v textilii dlouho po smrti samotného roztoče. Jediná účinná obrana? Pravidelná výměna a praní povlečení v dostatečně teplé vodě. Proč je postel hlavní líhní roztočů a alergenů
Matrace, polštáře a povlaky tvoří ideální rezervoár. Kombinace tělesného tepla, vlhkosti z potu a neustálého přísunu potravy (odumřelých kožních šupinek) vytváří podmínky, které roztoči jinde v bytě tak snadno nenajdou. Národní zdravotnický informační portál
NZIP upozorňuje, že neléčená alergie na prachové roztoče může přejít v alergické astma a zhoršovat atopický ekzém.
Americký National Institute of Environmental Health Sciences dodává, že roztoči z domácnosti nelze zcela vymýtit. Lze pouze snižovat jejich počet. A právě frekvence praní lůžkovin patří k nejúčinnějším nástrojům, jak toho dosáhnout.
Kolik dní mezi výměnami doporučují odborníci
Dermatolog Desmond Shipp z Ohio State Wexner Medical Center uvádí rozmezí jednou za jeden až dva týdny. Sean McGregor z
Cleveland Clinic radí měnit prostěradla a povlaky minimálně každý týden, přičemž připouští, že i čtrnáctidenní cyklus přináší znatelný hygienický přínos.
Alergologická doporučení jsou přísnější:
Mayo Clinic a AAAAI – týdenní praní v horké vodě o teplotě alespoň 54,4 °C pro domácnosti s prokázanou alergií na roztoče. Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) – výměna ložního prádla každých 7–14 dní při teplotě praní 60 °C, doplněná protiroztočovými povlaky na matraci a polštáři. ( ČSAKI) AAAAI practice parameter – zdůrazňuje, že podstatné je pravidelné odstraňování alergenů, protože samotné usmrcení roztočů horkem nestačí; alergeny jsou mimořádně stabilní a v textilii přetrvávají.
Pro zdravého člověka bez dýchacích potíží či kožních problémů tedy stačí dodržovat rytmus jednou za jeden až dva týdny. Kdo trpí ekzémem, astmatem, alergickou rýmou nebo spí se zvířetem v posteli, měl by interval zkrátit na sedm dní.
Teplota, sušička a detergent: co skutečně zabírá
Panuje představa, že stačí prát na co nejvyšší teplotu a problém zmizí. Realita je nuancovanější. AAAAI ve svém souhrnném dokumentu konstatuje, že i nižší teploty dokážou odstranit značnou část roztočů a jejich alergenů; klíčová je pravidelnost, nikoli jednorázový „vyvařovací“ cyklus jednou za měsíc.
Sušička představuje cenného spojence. Horký vzduch po praní likviduje zbylé roztoče a zároveň snižuje vlhkost textilie, čímž zhoršuje podmínky pro jejich opětovné rozmnožení. ČSAKI sušení v sušičce výslovně doporučuje.
Co se pracích prostředků týká, Americká akademie dermatologie u pacientů s ekzémem radí volit přípravky bez parfemace a barviv. Žádný speciální „protiroztočový“ detergent přitom v odborných zdrojích jako nezbytnost figurovat nemusí; důležitější je mechanické vypláchnutí alergenů z vlákna.
Zdroj fotografie: Foto: Unsplash Klima v ložnici ovlivňuje roztoče stejně jako praní
Samotná výměna povlečení představuje jen polovinu rovnice. AAAAI doporučuje udržovat relativní vlhkost v bytě mezi 35 a 50 procenty. ČSAKI pro byt alergika uvádí rozmezí 40–50 % a teplotu ložnice 18–20 °C. Roztoči prosperují při vlhkosti nad 50 %; jakmile klesne pod 40 %, jejich reprodukce se výrazně zpomalí.
Praktické kroky, které doplňují pravidelné praní:
Větrání ložnice ráno po probuzení, které odvede vlhkost z matrace a povlečení. Protiroztočové povlaky (encasingy) na matraci a polštáři, tedy fyzická bariéra mezi roztoči a spáčem. Nahrazení péřových a vlněných výplní syntetickými materiály, které snáší praní na vyšší teploty. Odstranění koberců a těžkých závěsů z ložnice, pokud je to možné. Kdy interval zkrátit pod sedm dní
Existují situace, kdy ani týdenní cyklus nemusí stačit. Cleveland Clinic jmenuje horké letní noci s intenzivním pocením, období nemoci, spaní s domácím mazlíčkem nebo přítomnost otevřených ran a kožních lézí. V pylové sezóně se na povlečení usazují i venkovní alergeny (pyl trav, stromů a plísní), které zátěž pro citlivého spáče násobí. Právě v těchto obdobích má smysl měnit prostěradla a povlaky každé tři až čtyři dny.
Podle nás je nejsilnější „jedna změna“, kterou můžete udělat hned dnes, prostá: nastavit si v kalendáři pevný den výměny povlečení a dodržovat ho bez výjimek. Žádný parfémovaný sprej ani občasné velké praní nenahradí pravidelný sedmi- až čtrnáctidenní rytmus při teplotě 60 °C.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková