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Ani týden, ani měsíc. Dermatologové se shodli na jednom intervalu praní povlečení a většina Čechů ho nedodržuje

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Dermatologové napříč klinikami doporučují měnit ložní prádlo každých 7 až 14 dní. Důvod? Roztoči, pot a odumřelá kůže, které se v posteli hromadí rychleji, než si většina lidí připouští.
Ani týden, ani měsíc. Dermatologové se shodli na jednom intervalu praní povlečení a většina Čechů ho nedodržuje

Ani týden, ani měsíc. Dermatologové se shodli na jednom intervalu praní povlečení a většina Čechů ho nedodržuje

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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