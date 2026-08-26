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Lávka přes Ondřejnici u Proskovic půjde k zemi. Nová se otevře na jaře

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Dennívýzva
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Ostravský magistrát nechá odstranit lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Ondřejnici v blízkosti městské části Proskovice a obce Košatka, která je od loňského ledna kvůli špatnému technickému stavu uzavřena. Nová začne vznikat v září, úpravou projde i cyklostezka, které je lávka součástí. Práce by měly vyjít na 9,5 milionu korun.
Lávka přes Ondřejnici u Proskovic půjde k zemi. Nová se otevře na jaře

Lávka přes Ondřejnici u Proskovic půjde k zemi. Nová se otevře na jaře

Zdroj: Magistrát města Ostravy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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