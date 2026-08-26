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Nejkrásnější tvář italského fotbalu se vrátila na San Siro. Odvážný outfit Incardonové zastínil úvodní zápas Interu

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Nebyla to žádná „Alessia“, jak se v některých textech mylně objevilo. Byla to Eleonora Incardona, sicilská moderátorka DAZN, vystudovaná právnička a jedna z nejsledovanějších tváří italského sportovního vysílání. Její comeback po čtyřiceti dnech na mistrovství světa vzbudil vlnu komentářů, která na chvíli přehlušila i výsledek 4:1 pro domácí. A právě to je na celém příběhu nejzajímavější: pozornost si nevydobyla jako partnerka hráče, ale jako mediální značka, kterou si vybudovala sama.
Nejkrásnější tvář italského fotbalu se vrátila na San Siro. Odvážný outfit Incardonové zastínil úvodní zápas Interu

Nejkrásnější tvář italského fotbalu se vrátila na San Siro. Odvážný outfit Incardonové zastínil úvodní zápas Interu

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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