Nikdy nezadávejte u bankomatu PIN pozpátku. Stane se nepříjemná věc

Záchranný trik, který nefunguje
Představte si situaci: stojíte u bankomatu a někdo vás nutí vybrat peníze. V hlavě vám probleskne rada z internetu – zadejte PIN pozpátku a automat tajně upozorní policii. Zní to jako dokonalé řešení.
Problém je, že české bankomaty tuhle funkci vůbec nemají. Když místo kódu 1234 zadáte 4321, systém to vyhodnotí jako běžnou chybu. Peníze nevydá, alarm neodešle. Prostě jen zamítne transakci a vy budete čelit zmatenému nebo rozzlobenému útočníkovi.
Banky označují celou historku za bankomatový mýtus. Transakci lze provést výhradně se správným PINem. Jeho obrácená podoba nemá v systému žádný zvláštní význam ani skrytou funkci.
Když čísla vypadají stejně z obou stran
Existuje jediná výjimka – palindromické kódy jako 1221 nebo 4554. Ty se čtou stejně zprava i zleva. Zadáte-li takový PIN normálně i obráceně, bankomat ho přijme a peníze vydá. Ani v tomto případě se ale žádný tichý poplach nespustí.
Zkoušet trik ze zvědavosti může skončit nepříjemně. Opakované chybné zadání PINu může vést k automatickému zablokování karty. Přesné nastavení se liší podle banky a typu zařízení, princip ale zůstává stejný – systém chrání před neoprávněným přístupem, ne před násilím.
Patent, který zůstal jen na papíře
Internetová legenda však má překvapivě reálný základ. Americký vynálezce Joseph P. Zingher získal v roce 1998 patent na systém rozpoznání transakce prováděné pod nátlakem. Jeho návrh počítal s nouzovým číslem odvozeným od běžného PINu.
Bankomat měl po zadání tohoto kódu nenápadně informovat příslušné místo. Mohl zpomalit transakci, omezit vydanou částku nebo pokračovat tak, aby útočník nic nepoznal. Systém byl v USA propagován pod obchodním názvem SafetyPIN.
Mezi patentem a skutečně zavedenou technologií je ale propast. Americká Federální obchodní komise vypracovala na základě zákona Credit CARD Act zprávu, kterou oficiálně vydala v roce 2010. Závěr byl jednoznačný – žádná z oslovených bank podobný systém nepoužívala ani v minulosti.
Z nerealizovaného nápadu se postupně stala řetězová zpráva vydávaná za skutečnou funkci. A právě tady začíná problém.
Proč to v praxi nemůže fungovat
Slabinou není jen technické provedení. Člověk ohrožovaný násilím může mít problém vybavit si i běžný PIN, natož ho rychle převracet v hlavě. Zaváhání nebo zamítnutá transakce by navíc mohly útočníka rozčílit a celou situaci dramaticky zhoršit.
Komplikací jsou také palindromické kombinace. Systém by musel používat další algoritmus nebo samostatné nouzové číslo, které by si majitel karty musel pamatovat. To by ale popřelo celou myšlenku jednoduchého obrácení PINu.
Federální obchodní komise upozornila rovněž na nutnost propojit banky, provozovatele bankomatů, poplachová centra a místní policii. Ani poté by nebylo jisté, zda pomoc dorazí včas. Dostupné informace nenaznačovaly, že by nouzový PIN výrazně omezil kriminalitu spojenou s bankomaty.
Co opravdu pomůže
Před výběrem se vyplatí zkontrolovat okolí i samotný přístroj. Klávesnici je dobré zakrýt rukou a při jakémkoliv podezření transakci ukončit. Bezpečnostní desatero České spořitelny doporučuje nepřijímat pomoc cizích lidí a při ztrátě či odcizení kartu okamžitě zablokovat.
Při skutečném přepadení není bezpečné spoléhat na neexistující trik. Policie ve svých zásadách bezpečného chování připomíná:
Zdraví, nebo dokonce život jsou cennější než peníze.
Jakmile se dostanete do bezpečí, zavolejte na linku 158 nebo 112 a kontaktujte svou banku. Ať už dáváte přednost hotovosti, nebo kartám, obrácený PIN žádnou skrytou pomoc nepřivolá. To je fakt, se kterým je třeba počítat.
Zdroje článku: snopes.com, ftc.gov, medium.seznam.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová