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Lemieux rozbil Draperovi obličej. Colorado a Detroit pak několik let hrály NHL jako osobní válku

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Jeden brutální zákrok v konferenčním finále roku 1996 udělal z již sportovně silného souboje osobní vendetu. Rivalita mezi Detroit Red Wings a Colorado Avalanche nepotřebovala desítky let, aby získala historii. Stačilo jí několik měsíců.
Lemieux rozbil Draperovi obličej. Colorado a Detroit pak několik let hrály NHL jako osobní válku

Lemieux rozbil Draperovi obličej. Colorado a Detroit pak několik let hrály NHL jako osobní válku

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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