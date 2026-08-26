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Dvanáctinásobná grandslamová šampionka Siniaková musela na US Open do kvalifikace. Popsala, proč se to děje

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Světová deblová jednička Kateřina Siniaková nedostala přímé místo v hlavní soutěži smíšené čtyřhry US Open 2026, a přesto v ní vyřadila Sabalenkovou s Djokovičem.
Dvanáctinásobná grandslamová šampionka Siniaková musela na US Open do kvalifikace. Popsala, proč se to děje

Dvanáctinásobná grandslamová šampionka Siniaková musela na US Open do kvalifikace. Popsala, proč se to děje

Zdroj: Peter Menzel / Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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