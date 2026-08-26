Dvanáctinásobná grandslamová šampionka Siniaková musela na US Open do kvalifikace. Popsala, proč se to děje

Neděle 24. srpna 2026, areál Billie Jean King National Tennis Center. Česká tenistka s dvanácti grandslamovými tituly ve čtyřhře nastupuje po boku britského deblového šampiona Henryho Pattena k prvnímu zápasu kvalifikace. Ne proto, že by jí chyběly výsledky. Proto, že pořadatelé US Open postavili smíšenou čtyřhru na jiném principu, než je sportovní zásluha. Siniaková kvalifikací prošla, pak sesadila nasazené jedničky, a pak řekla nahlas to, co si myslí celá vrstva deblových specialistů.
Šestnáct párů, šest přímých míst, osm divokých karet
Smíšená čtyřhra na US Open 2026 funguje jako uzavřená exhibiční akce. Hlavní soutěž má pouhých šestnáct párů. Šest z nich se dostalo dovnitř podle kombinovaného singlového rankingu k 17. srpnu 2026. Dalších osm míst rozdala USTA formou divokých karet. Zbylá dvě místa šla z osmičlenné kvalifikace.
Klíčové slovo je „singlový“. Deblový ranking, tedy přesně ten žebříček, v němž Siniaková figuruje jako světová jednička, při výběru přímých účastníků nehrál roli. Jak uvádí oficiální oznámení US Open, o přijetí rozhodoval singlový ranking obou členů páru. Siniaková s Pattenem, jehož body jdou téměř výhradně z deblu, tak skončili mezi šesti přímými účastníky kvalifikace. Ne hlavní soutěže.
Divoké karty mezitím putovaly jinam: Venus Williamsová s Carlosem Alcarazem, Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem, Elina Svitolinová s Gaëlem Monfilsem, Emma Navarrová s Tommym Paulem. Jména, která prodají lístky.
Peníze, lístky, hlavní vysílací čas
Siniaková po postupu z kvalifikace řekla pro Tenisový svět: „Je vidět, kdo je pro koho jak důležitý a jakou roli hrají peníze nebo prodej lístků.“ Dodala, že pořadatelům jde víc o „dobrou exhibici a zábavu“ než o to, aby hráli ti nejlepší.
USTA to v podstatě neskrývá. Oficiální komunikace kolem mixu zdůrazňuje zábavu, nové publikum, globální distribuci, hlavní vysílací čas na ESPN a sponzorský titul Vital Proteins. Vstupenky do Arthura Ashe na mixové zápasy stály od 750 do 1 125 korun. Loňský ročník přivedl 78 tisíc diváků, vyprodal Ashe na oba hrací dny a dosáhl rekordního digitálního dosahu. Formát funguje, jen ne pro deblisty.
Siniaková přitom nebyla jediná, kdo skončil v kvalifikaci. Vedle ní tam byly i páry Dabrowská/Heliövaara, Stefaniová/Skupski, Kruničová/Pavić nebo Mladenovicová/Arévalo. Elita deblového okruhu, odříznutá od hlavní soutěže pravidlem, které měří singlovou popularitu.
Odpověď na kurtu
Sportovní odpověď přišla rychle. Siniaková s Pattenem v kvalifikaci porazili Mariovou s Vacherotem 4:1, 4:2 a Stearnsovou s Harrisonem 4:1, 4:2. Hned následující den v prvním kole hlavní soutěže narazili na nasazené jedničky, Arynu Sabalenkovou a Novaka Djokoviče. Výsledek? 1:4, 4:2, [10:2] v super tiebreaku. Pár z kvalifikace vyřadil největší hvězdy turnaje.
Ve čtvrtfinále pak Siniaková s Pattenem podlehli Svitolinové a Monfilsovi 5:4, 4:5, [8:10]. Těsný konec, ale pointa zůstává: dvojice, která podle pořadatelů nepatřila ani do hlavní soutěže, byla sportovně lepší než nasazená jednička.
Systém, ne osobní křivda
Případ Siniakové není příběh jedné ukřivděné hráčky. Je to strukturální problém formátu, který Grand Slam Rulebook 2026 umožňuje: každý grandslam smí u mixu pravidla upravit, pokud změny zveřejní nejméně osm týdnů před turnajem. US Open této licence využilo způsobem, který z mixu udělalo televizní produkt. Sportovní zásluhy deblových specialistů v tom modelu ustoupily eventové logice.
Siniaková to ostatně čekala. Po loňském US Open, kde platil stejný systém, označila Barbora Krejčíková formát za „exhibici, ne regulérní smíšenou čtyřhru“. Markéta Vondroušová i Linda Nosková se vyjádřily podobně. Pro rok 2026 je ale nejostřejší veřejná kritika právě od Siniakové, a její výsledky jí dávají váhu, kterou nelze odmávnout.
Sezona, kterou mix nepoškodí
Mixová kauza nezastiňuje to podstatné: Siniaková prožívá další silnou deblovou sezonu. S Taylor Townsendovou letos vyhrála Roland Garros, mají jistou třetí po sobě jdoucí účast na WTA Finals a US Open zůstává jejich chybějícím společným grandslamem. V ženské čtyřhře ji žádná kvalifikace nečeká.
Tři zápasy v mixu během dvou dnů přidaly zátěž těsně před hlavní singlovou a deblovou částí US Open. Ale Siniaková si z nich odnesla víc než únavu, odnesla si argument, který má váhu přesně proto, že kvalifikací prošla a jedničky porazila. Systém ji poslal dolů. Ona se vrátila nahoru a řekla proč.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář