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Investor Brůna: Nechci stát ve frontě na Sněžku. Hledám neobjevená místa

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Mám rád hory. Čím dál méně ale chápu, proč bych měl svůj volný čas trávit ve frontách, kolonách aut a mezi stovkami dalších lidí. Když vyrážím do přírody, hledám především klid. A právě ten se z některých nejznámějších českých turistických míst pomalu vytrácí. Stačí se podívat na Sněžku. Krkonoše jsou dlouhodobě jednou z nejnavštěvovanějších
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Zdroj: Foto: Vladimír Brůna / HlídacíPes.org
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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