Denisa Pfauserová správně odhadla vítěze Muže roku. Jedna věc ji na něm přesto zarazila

Denisa Pfauserová na finále Muže roku 2026, FOTO: distr. Herminapress Denisa Pfauserová na finále Muže roku 2026, FOTO: distr. Herminapress Denisa Pfauserová na finále Muže roku 2026, FOTO: distr. Herminapress Denisa Pfauserová na finále Muže roku 2026, FOTO: distr. Herminapress Denisa Pfauserová na finále Muže roku 2026, FOTO: distr. Herminapress
Herečka Denisa Pfauserová nedávno zasedla do poroty finále soutěže Muž roku. V této roli má už bohaté zkušenosti a přesně věděla, na co se při hodnocení zaměřit. Letos jí navíc vyšel přesný odhad na celkového vítěze celého klání. Správný odhad na vítěze
Pfauserová měla svého favorita už od samého počátku soutěže. Letošní ročník v Náchodě pro ni dopadl na výbornou, protože se trefila přímo do jména celkového vítěze. Stala se patronkou Jakuba Bolka a ten si nakonec odnesl nejvyšší titul.
„Trefila jsem se. Jakubovi Bolkovi jsem dělala patronku a byl to můj favorit hned od začátku. Trošku mě sice zarazil jeho jistý pocit, že vyhraje. Ale vítězství bylo zasloužené, na pódiu podal perfektní, sebevědomý výkon,“ zhodnotila výsledek herečka po skončení slavnostního večera. Pracovní léto s rodinou
Konec léta tráví Pfauserová plná energie. Během uplynulých měsíců úspěšně zvládla propojit rodinné aktivity s těmi profesními. S partnerem a dcerou vyrazila do Karlových Varů za prací a následně si společně užili rodinnou dovolenou. Účast na finálovém večeru v divadle v Náchodě tak pro ni představovala spíše příjemný relax před dalším pracovním náporem.
Hned po návratu z letního volna začala natáčet televizní seriál Polabí. K tomu se navíc přidávají i další herecké povinnosti na divadelních prknech. Od příštího týdne ji čeká zkoušení zcela nové inscenace ve Vršovickém divadle. Její podzimní program tak bude opět velmi nabitý.
Finále soutěže Muž roku – Jakub Bolek a David Novotný, FOTO: distr. Herminapress Společenská událost v Náchodě
Slavnostní večer sledovalo zaplněné divadlo v Náchodě. Prezident soutěže David Novotný vyjádřil velkou spokojenost s průběhem akce i s vybranými zástupci pro světové soutěže.
„Finálový večer proběhl podle mých představ. Myslím, že se diváci bavili a porota zvolila ty správné Muže roku, kteří nás budou reprezentovat také na světových soutěžích. Jsem rád, že jsme sbírkou opět podpořili Stacionář Nona v Novém Městě nad Metují a Nadační fond Šťastná hvězda. Děkuji týmu za skvělou spolupráci v průběhu společenského večera a musím poděkovat také sponzorům, kteří moji soutěž podporují, bez nich by se Muž roku nemohl konat,“ uvedl Novotný.
Na pódiu se během večera vystřídala řada hudebních interpretů a v porotě zasedlo mnoho známých tváří ze světa showbyznysu. Titul druhého a třetího muže si po sečtení hlasů odnesli Oliver Laryea a David Ryba.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Muž roku 2026).