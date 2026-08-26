Podlaha, která vypadá jako dub, ale nesaje vodu a neduní pod nohama. Stále víc Čechů ji volí místo laminátu

Za tu částku získáte krytinu, kterou můžete položit do koupelny, která pod botami neklepe a kterou v případě poškození vyměníte po jedné lamele. Právě tenhle posun z okrajové alternativy na racionální volbu pro rekonstrukce definuje vinylovou podlahu v roce 2026.
Proč HDF jádro laminátu prohrává s vodou a co SPC řeší jinak
Laminátová deska stojí na jádru z lisovaných dřevních vláken. Materiál označovaný jako HDF při delším kontaktu s vodou nasákne a nabobtná. Výrobci to nepopírají, naopak: třeba EGGER svou řadu Aqua+ propaguje právě tím, že její speciální HDF jádro odolává bobtnání lépe než standardní laminát. Nepřímo tak potvrzuje, kde běžný laminát selhává.
Vinylová podlaha funguje na odlišném principu. Její základ tvoří LVT krytiny primárně PVC, materiál přirozeně odolný vůči vlhkosti. Rigidní varianta označovaná jako SPC přidává k PVC minerální plnivo, čímž vzniká kompozitní jádro s vyšší rozměrovou stabilitou při teplotních výkyvech. Praktický důsledek: SPC vinyl můžete položit v kuchyni, technické místnosti i koupelně, aniž byste řešili, co se stane, když na podlaze zůstane louže.
LVT, SPC, rigid, click vinyl: jak se vyznat v českém zmatku názvů
Jeden z důvodů, proč řada lidí o vinylové podlaze dosud neslyšela, spočívá v roztříštěném názvosloví. Tatáž kategorie se v českém retailu prodává pod označením vinyl, LVT, SPC, rigid, click vinyl nebo minerální podlaha. Česká Fatra nabízí hned několik řad (Thermofix PRO, Silvero, FatraClick, RS-click) a OBI rozlišuje mezi SPC, SPC+IXPE a SPC+KORK.
Zásadní dělicí čára probíhá mezi dvěma typy:
Flexibilní LVT – tenčí, ohebné lamely, vyžadují perfektně vyrovnaný podklad a většinou se lepí. Hodí se tam, kde potřebujete minimální stavební výšku. Rigidní SPC – pevné kompozitní jádro, click systém, plovoucí pokládka. Tolerují drobnější nerovnosti a zvládne je i kutilský laik.
Pro běžnou rekonstrukci českého bytu vychází podle nás praktičtěji SPC s click spojem. Lepené flexibilní LVT dává smysl spíš při profesionální přípravě podkladu a extrémně nízké skladbě.
Kolik stojí vinyl a laminát v českých hobbymarketech, i s pokládkou
Cenová mezera mezi oběma materiály se v posledních letech zúžila, ale zcela nezmizela. Orientační srovnání z aktuální nabídky:
Položka Laminát SPC vinyl Materiál (OBI, dubový dekor) 299 Kč/m² 352 Kč/m² Montáž plovoucí (Hornbach, bez materiálu) 170 Kč/m² 190 Kč/m² Orientační součet 469 Kč/m² 542 Kč/m²
Do kalkulace vstupují ještě lišty, podložka, doprava a případné vyrovnání podkladu, ty se liší projekt od projektu. V Hornbachu najdete vinylové položky i za 419, 590 či 699 Kč/m², takže rozptyl je výrazný. Laminát startuje od 179 Kč/m² a drží si tak jasnou cenovou výhodu v nejnižším segmentu.
Přesto: u místností vystavených vlhkosti nebo v bytech, kde řešíte kročejový hluk, se vyšší vstupní cena vinylu vrací v odpadající nutnosti hydroizolace a v tišším provozu.
Dubový dekor, který nešustí pod prsty: jak vinyl napodobuje dřevo
Představa vinylové podlahy jako lesklého „igelitu“ patří k minulé dekádě. Současné SPC desky pracují s technologií Embossed-in-Register (EIR), kdy reliéfní textura povrchu přesně kopíruje kresbu tištěného dekoru. Tarkett u své rigidní řady kombinuje EIR s ultramatným povrchem a výsledek na dotek připomíná kartáčovaný dub. OBI u svého dubového SPC dekoru přímo uvádí „realistický přírodní vzhled“ s reliéfní strukturou.
K akustice: u vybraných SPC produktů s integrovanou podložkou deklaruje OBI kročejový útlum až 21 dB, Tarkett u své rigidní řady uvádí 19 dB. Pro srovnání: laminát bez podložky generuje výrazný odrazový zvuk kroků, který Quick-Step označuje za „velmi rušivý“ ve frekventovaných místnostech.
Pokládka svépomocí: co zvládnete sami a kde vás vinyl překvapí
Click vinyl patří k nejsnáze položitelným krytinám. Quick-Step o svých vinylových podlahách píše, že se „velmi snadno instalují“ a vystačíte s několika základními nástroji. OBI u SPC dekoru do koupelny přímo tvrdí, že pokládku zvládnete sami.
Háček se skrývá v přípravě podkladu. Quick-Step požaduje:
Nerovnosti maximálně 1 mm na 20 cm nebo 4 mm na 2 m Spáry dlažby hlubší než 2 mm a širší než 5 mm je nutné zatmelit Vlhkost cementového potěru pod 2,5 % CM, anhydritového pod 0,5 % CM Měkké a plovoucí krytiny (starý laminát) odstranit
Přes dlažbu pokládat lze, pokud srovnáte spáry. Přes starý plovoucí laminát Quick-Step výslovně nedoporučuje. A pozor na těžký nábytek: Tarkett upozorňuje na možné důlky pod masivní kusy, a při dlouhém intenzivním slunci hrozí vyblednutí dekoru.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák