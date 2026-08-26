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"Skvělý způsob, jak ztrácet čas." Hamilton poslal do vysílačky ostrý vzkaz. S Ferrari si o tom musí promluvit mimo kamery

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Lewis Hamilton dal po Velké ceně Nizozemska jasně najevo, že s rozhodováním Ferrari spokojený není. Sedminásobný mistr světa obsadil čtvrté místo, jenže je přesvědčený, že příliš váhavá týmová režie ho připravila o možnost zaútočit na pódium.
"Skvělý způsob, jak ztrácet čas." Hamilton poslal do vysílačky ostrý vzkaz. S Ferrari si o tom musí promluvit mimo kamery

"Skvělý způsob, jak ztrácet čas." Hamilton poslal do vysílačky ostrý vzkaz. S Ferrari si o tom musí promluvit mimo kamery

Zdroj: Ferrari Scuderia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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