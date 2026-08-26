Exmanželka Ivana Trojana prolomila mlčení: Tohle o jejich bolestivém rozvodu fanoušci netušili

Klára Havelková po červnové svatbě uzavřela jednu dlouhou etapu. Vedle nového příjmení mluví i o tom, co jí vzal rozvod s Ivanem Trojanem a co jí naopak vrátil.
Po více než třiceti letech po boku jednoho z nejvýraznějších českých herců se její osobní život změnil hned v několika bodech. Rozvod v roce 2022, potom nový partner. A letos v červnu svatba s architektem Michalem Havelkou. S tím přišlo i jiné příjmení, které herečka oznámila jen tak mimochodem, jak jsme si na In-Lifestyle všimli.
Nové jméno, ale hlavně větší klid
Klára Pollertová-Trojanová se znovu vdala a přijala příjmení svého muže, což oznámila na svých sociálních sítích. Obřad se konal na poměrně netradičním místě, a sice na Bílé skále nad Rejdicemi. Nebyla to ale náhodně vybraná kulisa, ačkoli musíme říct, že svatební fotografie ze skalnatého vrcholku jsou opravdu originální. Michal Havelka má k tomu místu vztah a pro pár mělo osobní význam.
Kláru si veřejnost řadu let spojovala hlavně s manželstvím s Ivanem Trojanem. Vzali se v roce 1992 a mají čtyři syny, Josefa, Františka, Antonína a Václava. Konec jejich manželství byl poměrně sledovanou záležitostí, a tak letošní změna jména nepůsobí jako drobná úřední věc. U herečky má podobný krok jinou váhu.
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Rozvod, který se zvenčí nechápal snadno
Na celé věci je podstatné i to, že Klára Havelková o Ivanu Trojanovi nemluví s hořkostí. V rozhovoru pro iDnes o bývalém manželovi řekla, že je „hodně dobrý člověk“ a „rytíř, který by položil život za rodinu“. Současně ale připustila, že její odchod měl hluboký důvod a není úplně jednoduché jej vysvětlit, proto zůstane jen mezi nimi.
U vztahů, které se rozpadají bez veřejného skandálu, bývá pro okolí těžké přijmout, že jednoduchá odpověď nemusí existovat. Někdo chce slyšet, kdo za to může. Někdo si domyslí vlastní verzi. Havelková popsala, že v jejich případě to tak přímočaré nebylo, a zmínila i to, že kvůli rozchodu přišla o část přátel. To je na rozvodech často nejméně vidět: papírově skončí jedna věc, ale kolem člověka se ještě dlouho přeskládávají vztahy.
Ivan Trojan si po rozvodu dál drží soukromí hodně pod pokličkou a veřejně ho komentuje jen minimálně. Prezentuje se hlavně přes práci, tedy film, divadlo a televizní role. Klára Havelková je v posledních měsících otevřenější. Mluví o minulosti i o návratu k profesi. Mezi bývalými manželi je v tom znatelný rozdíl: on nechává osobní věci za jasnou hranicí, ona dnes pojmenovává, co pro ni změna života znamenala a co jí postupně vrátila.
Po těžkých letech návrat k práci i k sobě
Již dříve mluvila o tom, že ji trápily deprese, a že jí hodně pomohlo, když začala se zpěvem. Po náročném období našla větší klid a znovu se opírá o práci. Jak ukazuje přehled na ČSFD, je součástí natáčení dvou filmů, které budou mít premiéru příští rok, a to Mezi světy a Vyšehrad třy, objeví se také v připravovaném seriálu V zájmu dítěte. Návrat k herectví po padesátce není u hereček zrovna samozřejmé téma, a když mu předcházejí osobní krize, terapie a hledání pevnější půdy pod nohama, je to ještě citlivější.
Klára Havelková tedy nezačala novou etapu jen tím, že se znovu vdala. Začala ji už před časem, návratem sama k sobě, k tomu, co ji baví, a tím, že se po delší době znovu ozývá jako samostatná osobnost, ne především jako polovina známého manželského páru. V tom je možná ta větší změna, větší než samotné příjmení.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Bývalá manželka Ivana Trojana promluvila o jejich bolestivém rozvodu: Dnes má nové jméno a větší klid byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.