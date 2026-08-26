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Exmanželka Ivana Trojana prolomila mlčení: Tohle o jejich bolestivém rozvodu fanoušci netušili

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Klára Havelková po červnové svatbě uzavřela jednu dlouhou etapu. Vedle nového příjmení mluví i o tom, co jí vzal rozvod s Ivanem Trojanem a co jí naopak vrátil.
Fotografie Kláry Pollertové Trojanové

Fotografie Kláry Pollertové Trojanové

Zdroj: Foto: NextFoto, Klára Pollertová Trojanová na otevření Chocolate Art Musea
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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