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Zprvu to působilo jako bláznivý nápad. Žena však z jehly zapíchnuté do banánové slupky udělala skvělou vychytávku

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Banány jsou jedním z nejoblíbenějších druhů ovoce. Jsou bohaté na živiny a jsou chutnou a zdravou svačinkou. Pokud máte rádi banány, tento trik s jehlou se vám bude líbit.
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Zdroj: Fotografie: BydlímeÚtulně
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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