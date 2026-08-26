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CENTRUM o páté: Zemřela Dolly Partonová, šéf CIA je v Moskvě a příběhy, jejichž tajemství se odhalují až po letech

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Dnešní redakční přehled nejzajímavějších témat na Centru se nese ve znamení několika zpráv, které připomínají, jak rychle se může změnit něco, co považujeme za samozřejmé. Vedle odchodu Dolly Partonové se pozornost obrací k tajným jednáním velmocí, selháním institucí i nenápadným rizikům, která mohou číhat v běžném životě. Do toho se vracíme i k příběhu z dávné minulosti, který dodnes ukazuje, kolik toho může zůstat neobjasněno.
CENTRUM o páté: Zemřela Dolly Partonová, šéf CIA je v Moskvě a příběhy, jejichž tajemství se odhalují až po letech

CENTRUM o páté: Zemřela Dolly Partonová, šéf CIA je v Moskvě a příběhy, jejichž tajemství se odhalují až po letech

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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