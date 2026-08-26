CENTRUM o páté: Zemřela Dolly Partonová, šéf CIA je v Moskvě a příběhy, jejichž tajemství se odhalují až po letech

Zemřela Dolly Partonová, zpěvačka, která přesáhla hranice hudby
Dolly Partonová zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou. Americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka patřila k osobnostem, jejichž působení dávno přesáhlo samotnou hudbu – její jméno se stalo součástí americké kultury i veřejného života. Její odchod tak uzavírá jednu z výrazných kapitol kariéry, která trvala desítky let.
Některé příběhy končí dřív, než se podaří najít správná slova
Marta Kubišová vzpomíná na tragédii v rodině Václava Neckáře a na to, jak těžce zpěvák nesl smrt svého syna. Její vzpomínka připomíná, že za známými tvářemi veřejnosti existují i události, které se odehrávají hluboko v soukromí a jejichž bolest se nedá měřit popularitou ani délkou kariéry.
Za zavřenými dveřmi se odehrávají kroky, o kterých veřejnost neví
Do Moskvy v úterý nečekaně přicestoval ředitel americké CIA John Ratcliffe, a to vůbec poprvé od začátku války na Ukrajině. Oficiální účel jeho cesty zůstává neznámý, podle článku ale mohl Kremlu předat například varování před snahou „otestovat“ NATO. Ve stejný den Vladimir Putin podepsal tři tajné dekrety. Právě kombinace nečekané návštěvy a kroků, jejichž obsah veřejnost nezná, ukazuje, že část zásadních událostí se odehrává mimo veřejný prostor.
Když selže důvěra v policii, případ nekončí u samotného zločinu
V jihokorejském Kwangdžu se vyšetřování vraždy sedmnáctileté dívky postupně proměnilo v mnohem širší kauzu. Vedle samotného násilného činu se objevila závažná podezření na pochybení policie a zatajování informací. Případ tak otevírá další otázku: co se stane, když instituce, která má objasnit závažný zločin, sama začne být předmětem pochybností.
Ne všechna nebezpečí jsou na první pohled vidět
Zaměstnanec letiště ve Frankfurtu zemřel na malárii poté, co ho nakazil komár, který se do Německa dostal v letadle. Jiný druh rizika odhalila kontrola restaurace ve Wellness hotelu v Radějově na Hodonínsku, kde inspektoři našli v zázemí nepořádek, poškozené vybavení a hlodavce. V obou případech jde o situace, které mohou zůstat běžnému člověku skryté, dokud se jejich následky neprojeví – jednou v podobě vážného onemocnění, podruhé jako zásadní hygienický problém.
U škody způsobené vodou často není jednoduché určit, kdo zaplatí
Voda patří mezi časté příčiny škod v bytových domech, jenže odpověď na otázku, kdo za ně ponese náklady, není vždy stejná. Záleží na tom, zda praskla hadička v konkrétním bytě, selhaly společné rozvody, nebo dům poškodila povodeň či přívalový déšť. Rozdíl může znamenat desítky až stovky tisíc korun a také spor mezi vlastníkem bytu, sousedy, SVJ a pojišťovnou.
Po dvou tisících letech zůstávají na stěnách otázky
V jeskyni ukryté více než dvě stě metrů od vchodu se dochovalo nejméně 120 latinských nápisů zřejmě z prvních dvou století našeho letopočtu. Některé z nich odkazují na ženské božstvo označované jako Domina a několikrát se objevuje i záhadné slovo MALACI. Archeologové zatím nevědí, co přesně znamenalo, jisté však je, že v podzemí existovalo organizované římské kultovní místo, v jehož rituálním životě měly ženy výrazné postavení. I po staletích tak zůstávají v kameni stopy, které dokážeme přečíst, ale ne vždy jim rozumíme.
Dnešní témata spojuje především otázka důvěry v to, co víme a co vidíme: někdy chybí informace, jindy jejich vysvětlení a občas se pravda ukáže až s velkým odstupem. A právě tehdy se ukazuje, že některé příběhy nekončí ve chvíli, kdy se objeví první odpověď.