Rajčata ze zahrady chutnají i po měsících jako čerstvá. Stačí je zavařit jedním trikem, který většina lidí nezná

Když otevřete sklenici zavařených rajčat, zjistíte, že jsou stejně chutná jako čerstvě utržená. Jejich přirozená chuť zůstává nedotčena, a
poskytují tak všestrannou přísadu pro vaše kulinářské pokusy. Ať už připravujete omáčky, dušená jídla nebo těstoviny, zavařená rajčata vaše výtvory pozvednou na docela nový level. Musíte je jen správně zavařit, jak radí web JourneyWithJill. Jak zavařit rajčata jako čerstvá
Celý postup je snadný. Rajčata dobře omyjte a dobře osušte. Pak je nakrájejte na menší kousky (cherry apod. můžete nechat vcelku) a
přendejte do sterilizovaných sklenic. Počkejte 15 minut. Poté sklenice dobře uzavřete víčky (ani ty nezapomeňte dobře sterilizovat – s tím už Chalupáři-Zahrádkáři radili dříve). Nakonec vše dobře zabalte do silných ručníků a nechte vychladnout. Uložte k ostatním zavařeninám, kde rajčata vydrží bez potíží několik měsíců. Zdroj fotografie: Depositphotos Rajčatům stačí k perfektnímu výsledku málo – jen dobře vybrané suroviny a trocha šikovnosti. Domácí rajčatový protlak z rajčatové šťávy
Rajčatový protlak je podle webu
BHG všestranná a aromatická omáčka, která se hodí k různým pokrmům. Místo neustálého spoléhání se na produkty zakoupené v obchodě si raději vytvořte ten vlastní domácí. Nejenže jde o chutnější a výživnější volbu, ale jeho výroba je také překvapivě snadná.
Ještě o něco jednodušší je příprava protlaku přímo ze šťávy. Jen počítejte s tím, že si kuchyni trochu zaneřádíte (pokud tedy nemáte po ruce odšťavňovač a budete rajčata vymačkávat ručně). Co si připravit k ruce?
Zralá, šťavnatá rajčata Sůl podle chuti Zdroj fotografie: Depositphotos Abyste si mohli užít chuť rajčat se vším všudy i uprostřed zimy, zavařte je. Proces sterilace je snadný a zachová v nich většinu chuti.
Omyjte rajčata a vymačkejte z nich šťávu. Tu poté nalijte do polypropylenového sáčku a pevně jej zavažte. Sáček zavěste na chladném místě a
nechte ho tu viset 6 hodin, během nichž dužina rajčat zhoustne. Po 6 hodinách přendejte rajčatovou dužinu do čistého hrnce, osolte a přiveďte k varu. Směs vařte asi 15 minut. Rajčatový protlak nakonec rozdělte do sterilizovaných sklenic a pevně je uzavřete. Zavařování není třeba.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři