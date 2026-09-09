Mapa světa dostane po staletích správné rozměry. Proti zvětšení Afriky hlasovalo jen USA

Světová mapa ze školních učebnic brzy získá úplně novou podobu. Valné shromáždění OSN odhlasovalo zavedení přesnějšího zobrazení naší planety s názvem Equal Earth. Nový systém mnohem věrněji odpovídá skutečné rozloze jednotlivých kontinentů a napravuje staré letité omyly. Tradiční pohled na uspořádání pevniny tak projde po dlouhých staletích obrovskou grafickou proměnou.
Konec optického klamu
Pohled na rozložení pevniny pochází už ze 16. století od vlámského kartografa Gerharda Mercatora. Jeho propracovaný systém sloužil původně primárně pro usnadnění tehdejší námořní navigace. Převod kulatého povrchu naší planety na rovnou plochu papíru sebou ovšem přináší nemalé vizuální zkreslení. Území ležící blízko obou pólů se opticky výrazně zvětšují a oblasti u rovníku naopak působí mnohem menším dojmem.
Proměna světových map se velmi citelně dotkne například Ruska nebo Grónska. Známý severský ostrov na starých plánech vypadá přibližně stejně mohutně jako celý africký kontinent. Afrika je přitom ve skutečnosti zhruba čtrnáctkrát rozlehlejší a do jejího prostoru by se vedle sebe pohodlně vešly Spojené státy americké, Čína, Indie, Japonsko, Mexiko a ještě k tomu velká část Evropy.
Úspěšná africká iniciativa
Velkou změnu ve vnímání planety inicioval africký stát Togo s masivní podporou celé Africké unie. Jejich petiční kampaň nasbírala přes jedenáct tisíc ověřených podpisů a dlouhodobé úsilí o spravedlivější vykreslení hranic nakonec vyústilo v úspěšné hlasování na mezinárodní půdě. Zástupci Toga spojují celou úpravu s nutnou snahou o vyrovnání se s neblahým dědictvím kolonizace. Změna kartografie podle nich nepředstavuje jakýkoliv útok na Evropu nebo jiné civilizace.
Nový návrh Equal Earth podpořilo 164 států včetně České republiky, většiny evropských zemí a také Ruska. Spojené státy americké jako jediné hlasovaly tvrdě proti přijetí této přelomové rezoluce. Americký zástupce na zasedání dokument rovnou odsoudil jako zbytečný krok prosazující pochybnou ideologickou agendu. Změna ve vyučování zeměpisu podle Washingtonu akorát odvádí pozornost od podstatnějších problémů mezinárodního míru a udržování dobrých vztahů.
Diplomatické obavy a úprava učebnic
Šest dalších zemí se ostře sledovaného hlasování raději zdrželo. Figuruje mezi nimi Ukrajina, Gruzie, Moldavsko, Litva, Estonsko a Srbsko. Ukrajina se hlasování raději zdržela kvůli jedné velmi citlivé záležitosti. Některé verze nových map totiž ukazují Krym a další okupovaná území jako ruská. Podobné překreslování hranic pochopitelně narazilo na diplomatický odpor a odporuje dřívějším dohodám.
Přijetí nové rezoluce úplný konec původních námořních map pochopitelně neznamená. V letectví nebo lodní dopravě zůstane staletý navigační systém nadále plně využívaný pro svou nedostižnou přesnost při plánování tras. Zástupci Toga plánují do konce letošního roku kompletně upravit vlastní školní učebnice zeměpisu. Africké diplomaty v nejbližší době čekají další důležitá jednání s organizací UNESCO a velkými technologickými společnostmi o širším praktickém zavedení této mnohem přesnější grafiky do běžného života.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (novinky, cnn.iprima, reuters).