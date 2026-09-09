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Mapa světa dostane po staletích správné rozměry. Proti zvětšení Afriky hlasovalo jen USA

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Mapa světa se po staletích dočká zcela nové podoby. Zavedení přesnějšího zobrazení odhalí skutečnou velikost států a napraví hluboce zakořeněné omyly.
Mapa světa získá novou podobu

Mapa světa získá novou podobu

Zdroj: FOTO:Maulucioni, based on a previous work by Reto Stöckli, NASA Earth Observatory, modified by NordNordWest, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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