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Viktoriánské období v kostce: Přes 60 let panující britská královna Viktorie měla na svědomí velké množství změn

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Viktoriánské období lze chápat jako historické období ve Spojeném království, kdy 20. června roku 1837 usedla na trůn britská královna Viktorie. Její panování trvalo až do 22. ledna roku 1901. Tato přes 60 let dlouhá éra panování je také nazývána érou změn.
Viktoriánské období v kostce: Přes 60 let panující britská královna Viktorie měla na svědomí velké množství změn

Viktoriánské období v kostce: Přes 60 let panující britská královna Viktorie měla na svědomí velké množství změn

Zdroj: pictrider / Depositphotos
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