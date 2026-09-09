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Pravděpodobně dojde k množství velkých nehod, tipuje Verstappen

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Během nadcházejícího víkendu nás čeká velká a očekávaná premiéra. Velká cena Španělska se poprvé uskuteční na novém okruhu v Madridu, který však svým profilem vyvolává obavy.
Pravděpodobně dojde k množství velkých nehod, tipuje Verstappen

Pravděpodobně dojde k množství velkých nehod, tipuje Verstappen

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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