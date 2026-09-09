Největší žrouti energie v domácnosti: Tyto 3 spotřebiče neprodleně vyhoďte

Podle britské organizace Energy Saving Trust mezi největší domácí odběratele elektřiny patří spotřebiče, které musí něco zahřívat, chladit nebo fungovat dlouhou dobu. Řadí se mezi ně například sušičky, lednice a mrazáky. Zatímco lednice se zbavit přirozeně jen tak nemůžeme, u sušiček nebo samostatných mrazáků už je vhodné malé zamyšlení.
Stará sušička
Sušička nám usnadňuje život, ale zároveň dokáže spotřebovat poměrně hodně elektřiny. Zvlášť pokud máte doma starší kondenzační model.
Rozdíl oproti moderním sušičkám s tepelným čerpadlem není jen v energetickém štítku. Starší kondenzační sušičky používají elektřinu především k výrobě tepla, zatímco sušičky s tepelným čerpadlem dokážou teplo v systému opakovaně využívat. Výsledkem je výrazně nižší spotřeba.
Ještě levnější varianta existuje už desítky let: sušák, šňůra a trochu času.
Pokud sušičku používáte jen proto, že je to pohodlnější, ale máte možnost prádlo nechat volně uschnout, právě tady může být nejjednodušší cesta k nižší spotřebě. A pokud se starého spotřebiče nechcete vzdát, při jeho výměně má smysl dívat se právě po úspornějším modelu s tepelným čerpadlem.
Druhý mrazák, který většinu času zeje prázdnotou
Jeden mrazák je pro většinu domácností naprosto praktický. Druhý už ale může být nadbytečný.
Typicky stojí ve sklepě, garáži nebo komoře a jeho majitel si říká, že se jednou bude hodit. Uvnitř se přitom skrývá jen několik sáčků zeleniny, pár krabiček masa a nějaká podivná hmota z konce milénia, o které už nikdo netuší, co to vlastně původně bylo.
Problém je, že mrazák nemůžete jednoduše nechat vypnutý a zapnout ho jen ve chvíli, kdy ho potřebujete. Musí nepřetržitě udržovat nízkou teplotu. Lednice a mrazáky proto patří mezi významné domácí spotřebitele elektřiny právě kvůli tomu, že pracují prakticky pořád.
Pokud máte doma dva mrazáky a jeden z nich je naplněný jen ze třetiny, je vhodné si spočítat, zda vám jeho provoz vůbec stojí za to. Možná zjistíte, že nejúspornější mrazák je ten, který vůbec nemusí běžet.
Starý elektrický bojler
Bojler patří mezi spotřebiče, které mohou elektřinu spotřebovávat dlouhé hodiny. A některé typy jí žerou zbytečně mnoho.
U starších modelů může být problém v horší tepelné izolaci. Teplo z nádrže postupně uniká do okolí a spotřebič musí častěji zapínat topné těleso. Pokud je navíc bojler zbytečně velký vzhledem ke skutečné spotřebě domácnosti, ohříváte každý den desítky litrů vody, kterou třeba vůbec nepotřebujete.
Starý bojler proto může dávat smysl vyměnit za modernější a lépe izolovaný model. Důležité je také zvolit správnou velikost. Obří zásobník pro domácnost, která spotřebuje jen malé množství teplé vody, bude zbytečně udržovat velký objem vody stále teplý.
Než něco vyhodíte, podívejte se na účet
Rozhodně nemá smysl vyhazovat spotřebič jen proto, že má vysoký příkon. Důležité je především to, jak dlouho běží a jak často ho používáte.
Sušička, která jede dvakrát týdně, může mít menší dopad na účet než topidlo zapnuté každý den. Mrazák, který běží 24 hodin denně, zase může spotřebovávat elektřinu i tehdy, když na něj několik dní ani nepomyslíte.
Proto se vyplatí začít u spotřebičů, které buď vůbec nepotřebujete, nebo jejichž práci můžete zvládnout jinak. Někdy totiž největší úspora nevznikne koupí nového spotřebiče, ale tím, že starý přestanete používat.
Zdroje článku: Spotřeba spotřebičů , energy.gov, energysavingtrust.org.uk, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý