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Největší žrouti energie v domácnosti: Tyto 3 spotřebiče neprodleně vyhoďte

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Některé spotřebiče máme doma proto, že nám skutečně usnadňují život. Jiné ale mohou běžet celé hodiny, aniž je opravdu potřebujeme. Daly by se některé z nich vyhodit - nebo aspoň nahradit?
Největší žrouti energie v domácnosti: Tyto 3 spotřebiče neprodleně vyhoďte

Největší žrouti energie v domácnosti: Tyto 3 spotřebiče neprodleně vyhoďte

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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