Siniaková může na US Open zkompletovat unikátní sbírku. Chybí jí jediný grandslam, který ještě nevyhrála

Co přesně bylo v New Yorku ve hře? Ne kariérní grandslam páru, ten Siniaková zkompletovala už v roce 2022 po boku Barbory Krejčíkové. A Roland Garros 2025 vyhrály Erraniová s Paoliniovou, takže ani společná sbírka všech majorů s Townsendovou nemohla být v září kompletní. Skutečná sázka byla jiná, a přesto obrovská: jedenáctý grandslamový titul Siniakové ve čtyřhře, první společný triumf v New Yorku a třetí majorová trofej páru, který spolu hraje teprve od května 2024. Rychlost, s jakou se z nově složeného tandemu stal dominantní grandslamový stroj, je tím pravým příběhem.
Od prvního úderu k semifinále za čtrnáct měsíců
Květen 2024. Siniaková s Townsendovou poprvé nastupují společně na okruhu WTA. O dva měsíce později zvedají nad hlavu wimbledonskou trofej, a to po třísetovém obratu v semifinále proti Hsieh a Mertensové. V lednu 2025 přidávají Australian Open, kde musely do tří setů v semifinále i finále. A pak přijíždějí do Flushing Meadows.
Cesta turnajem tentokrát vypadala jinak. Žádné dramatické obraty, žádné ztracené sety. Čtvrtfinále proti Venus Williamsové a Leylah Fernandezové trvalo 56 minut. Devatenáct vítězných úderů, pouhé tři nevynucené chyby. „Byly jsme solidní od začátku do konce,“ popsala Townsendová výkon, který připomínal spíš chirurgický zákrok než tenisový zápas.
Soupeřky, které nebyly formalitou
Na druhé straně sítě v semifinále stály Veronika Kuděrmetovová a Elise Mertensová, nasazené čtyřky a úřadující wimbledonské šampionky roku 2025. Právě Mertensová patří k nejzkušenějším deblistkám současného okruhu a s Kuděrmetovovou tvořila pár, který na trávě dokázal, že umí vyhrávat velké zápasy.
Papírově měly Siniaková s Townsendovou jako nasazené jedničky navrch. Jenže papír v semifinále grandslamu platí omezeně. Bilance 8:0 na sety vypadá impozantně, ale každý nový zápas začíná od nuly, a proti páru s čerstvou grandslamovou trofejí dvojnásob.
Třicet titulů a jedno číslo, které roste
Před semifinále US Open 2025 měla Siniaková na kontě 30 kariérních deblových titulů a 10 grandslamových trofejí ve čtyřhře. Čísla, která ji řadí mezi nejúspěšnější aktivní deblistky světa.
Pro kontext: individuální kariérní grandslam ve čtyřhře, tedy vítězství na všech čtyřech majorech, uzavřela už na US Open 2022 s Krejčíkovou. K tomu přidala olympijské zlato, čímž dosáhla na takzvaný Golden Slam. Před ní se to z českých tenistek podařilo Heleně Sukové, z hráček narozených v Praze pak Martině Navrátilové, byť ta většinu kariéry odehrála pod americkou vlajkou.
Jedenáctý grandslam by tedy nebyl o kompletaci sbírky. Byl by o potvrzení, že Siniaková dokáže budovat vítězné partnerství znovu a znovu, s různými spoluhráčkami, na různých površích, v různých fázích kariéry.
Proč je rychlost tohoto páru výjimečná
Většina úspěšných deblových dvojic potřebuje roky, než se sehraje na grandslamovou úroveň. Siniaková s Townsendovou stihly dva společné majorové tituly za osm měsíců. Na US Open 2024 došly do semifinále, kde je zastavily Mladenovicová se Čang Šuaj. O rok později se vrátily silnější.
Rozdíl oproti předchozím společným grandslamům byl viditelný. Na Wimbledonu 2024 i v Melbourne 2025 musely otáčet nepříznivý vývoj. V New Yorku 2025 žádný set neztratily. Hra vypadala vyspěleji, automatičtěji, jako by čtrnáct měsíců spolupráce stačilo k tomu, aby se z „funguje to“ stalo „jedeme si pro další trofej“.
Kde semifinále sledovat
Tenisový svět uváděl semifinále na středu 3. září 2025 přibližně od 22:00 středoevropského času. Pro české fanoušky byl zápas dostupný prostřednictvím platformy Max Sport a kanálů Eurosportu.
Dva zápasy od titulu, žádný ztracený set a spoluhráčka, se kterou to klape od prvního grandslamu. Siniaková nepotřebovala kompletovat žádnou sbírku, potřebovala jen dokázat, že druhá velká éra její deblové kariéry je v plném proudu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář