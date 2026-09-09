Do vedení strategického obchodu Prima Group nastupuje Králík, odchází DianiškaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do vedení strategického obchodu Prima Group nastupuje Králík, odchází Dianiška
Přesně tyto akce způsobují postupující erozi důvěry čtenářů vůči velkým médiím. Zpravodajský server E15.cz...
V segmentu největších zpravodajských portálů se v srpnu hned třem médiím podařilo dosáhnout plusových čísel...
Síť realitních kanceláří REMAX má od září nového marketingového ředitele. Na pozici, pod kterou spadá český...
Hudební televize Óčko ze skupiny Mafra natáčí druhou řadu svlékací show Naked Attraction o "hledání lásky...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →