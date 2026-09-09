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Do vedení strategického obchodu Prima Group nastupuje Králík, odchází Dianiška

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Další dlouholetý vrcholový manažer ze "staré party" Prima Group (PG; majitel Ivan Zach) odchází. Skupina oznámila odchod obchodního ředitele Ladislava Dianišky, který dlouhé roky řídil prodej TV reklamy. Novým ředitelem strategického obchodu PG se stává Martin Králík (foto; ex-Mindsquared, ex-MediaCom, ex-MC2 Praha Media Agency).
Do vedení strategického obchodu Prima Group nastupuje Králík, odchází Dianiška

Do vedení strategického obchodu Prima Group nastupuje Králík, odchází Dianiška

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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