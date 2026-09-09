Mirek Topolánek: Krutá zpráva, rakovina se mu rozšířila do plic

Mirek Topolánek: Krutá zpráva, rakovina se mu rozšířila do plicPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bývalý premiér Mirek Topolánek. Foto: Nextfoto
Nela Slováková před odletem do Itálie zažila v Brně krušné okamžiky. Musela totiž na policii k výslechu....
Bývalá manželka Ondřeje Brzobohatého a Miss World 2006 Taťána Kuchařová se vdala. Podle serveru Expres.cz...
Moderátor Leoš Mareš dnes naznačil, kdo bude onou slibovanou hvězdou, která jej doplní v Ranní show, jednom...
Jednou z „hvězd“ prvního dílu nové řady Ano, šéfe! v hostinci U Zlatého buřtu byl Erik Macan. Teď se však...
ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.Všechny články tohoto autora →