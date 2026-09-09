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Mirek Topolánek: Krutá zpráva, rakovina se mu rozšířila do plic

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Dennívýzva
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Bývalý premiér Mirek Topolánek se svěřil, že přes původně nadějnou léčbu rakoviny slinivky se mu nádory rozšířily do plic. „Když nic nezkusíme, tak to není na dlouho,“ řekl v podcastu Studio N.
Bývalý premiér Mirek Topolánek. Foto: Nextfoto

Bývalý premiér Mirek Topolánek. Foto: Nextfoto

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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