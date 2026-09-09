Šéf Sparty Rosický naznačil důvody odvolání trenérů. Čupr byl ještě přísnější

V neděli 8. září 2026 zmizela ze stránky realizačního týmu AC Sparta Praha dvě jména: Ian Coll, vedoucí fyzické přípravy, a Jack Wilson, trenér standardních situací. Oba přišli na Letnou v červnu 2025 jako součást aparátu hlavního trenéra Briana Priskeho. Teď odcházejí jako první oběti sezony, která se Spartě rozjela způsobem, jaký česká liga od jejích sparťanských aktérů nepamatuje tři dekády. Devět bodů, desáté místo, osm bodů ztráta na vedoucí Slavii. A dvě oficiální vyjádření z vedení klubu, která se liší tónem víc, než by se na první pohled zdálo.
Co řekl Rosický, a co neřekl
Sportovní ředitel Tomáš Rosický ve
vyjádření na klubovém webu zvolil formulace, které pojmenovávají problém, aniž by ukazovaly prstem. Mluvil o tom, že vstup do sezony nebyl dobrý „výsledkově ani výkonnostně“. Zmínil potřebu dát týmu „nový impuls“. A zdůraznil, že Sparta disponuje „velmi kvalitními hráči“, jejichž potenciál zatím nevyužila naplno.
Tři roviny, tři signály. Špatné výsledky, to je statistika, kterou vidí každý. Slabý výkon, to je posun od smůly k systémovému problému. A nevyužitý potenciál hráčů, to je věta, která elegantně přesouvá část odpovědnosti z kádru na způsob, jakým je veden. Rosický tím de facto říká: hráči na to mají, někdo jim to ale nedokázal vytáhnout.
Co neřekl, je stejně důležité. Nepadlo jméno Coll ani Wilson v kontextu konkrétního selhání. Žádná zmínka o problémech se standardkami, kondicí, taktickým nastavením nebo atmosférou v kabině. „Nový impuls“ je klubová diplomatická zkratka pro personální řez bez veřejného obvinění jednotlivce.
Čuprova tvrdší rovina
Místopředseda představenstva František Čupr zvolil jiný rejstřík. „Máme za sebou jeden z nejhorších startů Sparty do ligy za dlouhou dobu,“ konstatoval a dodal: „Očekáváme rychlé zlepšení. Podle situace se budeme rozhodovat dál.“
Dvě věty, dvě eskalace oproti Rosickému. Čupr zaprvé zasazuje aktuální výsledky do historického rámce, a ten je pro Spartu mimořádně nepříjemný. Podle dat Opta, která po porážce v Hradci citoval
Eurofotbal, jde o druhý nejhorší start Sparty v novodobé české lize. Hůř na tom byl klub naposledy v sezoně 1996/97, kdy měl po sedmi kolech pouhé čtyři body.
Zadruhé, a to je klíčové, Čupr explicitně nechává otevřené další personální zásahy. Odvolání Colla a Wilsona neprezentuje jako řešení, ale jako první krok. Pokud se výsledky nezlepší, vedení si nechává prostor jednat dál. A „dál“ v tomto kontextu může znamenat jediné: pozici hlavního trenéra.
Proč padli dva specialisté, ne Priske
Brian Priske zůstává.
ČTK uvedla, že dánský trenér má nadále důvěru vedení, a klub na svém webu mluví o „doplnění realizačního týmu hlavního trenéra“, nikoli o jeho výměně. Na stránce realizačního týmu je Priske stále veden jako hlavní kouč.
Proč tedy padly právě dvě podpůrné role? Zásah do specializovaných pozic je mezikrok, který klubu umožňuje demonstrovat akci, aniž by musel restartovat celý trenérský projekt. Coll a Wilson reprezentovali dvě konkrétní expertízy (fyzickou přípravu a standardní situace) navázané přímo na Priskeho příchod. Jejich odvoláním Sparta odřezává dvě vrstvy jeho aparátu a veřejně si připravuje prostor pro rychlejší další zásah, pokud impuls nepřijde.
V týmu přitom zůstávají kondiční trenéři Tomáš Malý a Radek Říha, sportovní vědec Nikolaos Asimakidis i analytické oddělení. Krátkodobé pokrytí agendy je tedy možné interně. Jména náhrad klub k 8. září neoznámil.
Sedm kol v číslech
Spartин start do sezony 2026/27 v přehledu:
Kolo Zápas Výsledek 1. Zbrojovka Brno – Sparta 3:1 2. Sparta – Zlín 3:1 3. Mladá Boleslav – Sparta 2:0 4. Sparta – Teplice 4:1 5. Artis Brno – Sparta 0:4 6. Sparta – Slavia 0:3 7. Hradec Králové – Sparta 2:1
Tři výhry, čtyři porážky. Skóre 13:12. Bilance vypadá o něco lépe, než jaká je realita; dvě vysoké výhry nad Teplicemi a Artisem nafoukly útočnou statistiku, zatímco porážky přišly proti přímým konkurentům i outsiderům. Derby se Slavií 0:3 a prohra v Hradci 1:2 byly bezprostředními spouštěči tlaku. V hostujícím sektoru v Hradci fanoušci skandovali „Priske ven“.
Co bude dál
Přestupní okno je podle FIFA u FAČR uzavřené. Rychlejší než přestavba kádru jsou teď změny v sestavě, minutáži a štábu. Nejbližší příležitost ukázat, že řez měl smysl, přijde v sobotu 12. září: Sparta hostí na Letné Jablonec od 18:00. Čtyři dny na přípravu nestačí na nový herní model, ale stačí na změnu energie a personálních voleb v základní jedenáctce.
Sparta zatím neshazuje Priskeho projekt. Ořezává jeho okraje a čeká, jestli se jádro vzpamatuje. Čuprova věta o dalších krocích „podle situace“ ale visí ve vzduchu jako veřejné ultimátum, i když tak formálně pojmenovaná nebyla.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl