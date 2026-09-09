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Šéf Sparty Rosický naznačil důvody odvolání trenérů. Čupr byl ještě přísnější

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Sparta po čtyřech porážkách v sedmi kolech odvolala dva členy realizačního týmu. Sportovní ředitel Rosický mluví o impulsu, místopředseda Čupr otevřeně hrozí dalšími kroky.
Šéf Sparty Rosický naznačil důvody odvolání trenérů. Čupr byl ještě přísnější

Šéf Sparty Rosický naznačil důvody odvolání trenérů. Čupr byl ještě přísnější

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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