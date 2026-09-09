Harry se vrátil do Británie, usmíření s Williamem se však nekoná: Harry má tajný plán, který následníka trůnu doslova rozzuřil

Harry a Meghan se po šesti letech vracejí do Británie i s dětmi. Zatímco s králem Karlem III. kontakt obnovují, s princem Williamem zůstává odstup.
Návrat Harryho a Meghan do Británie může na první pohled působit jako známka toho, že se po letech věci výrazně mění. Rodina se tentokrát nevrací jen na několik dní a do země míří i Archie a Lilibet. Blíž domovu tak může být nejen Harryho vztah s otcem, ale i život jeho dětí. Na In-Lifestyle bychom ale chtěli připomenout, že cesta zpět k běžným vztahům s celou královskou rodinou bude zřejmě mnohem složitější.
Návrat po letech v Kalifornii
Harry a Meghan odešli z Británie v roce 2020 a nový život si vybudovali v kalifornském Montecitu. Teď se situace posunula. Harry v posledních měsících mluvil o přání urovnat vztahy v rodině. Bez velkých náznaků také připustil, že chce trávit víc času se svým otcem, králem Karlem III., který se léčí s blíže nespecifikovanou formou rakoviny.
Mezi otcem a synem je určité rozvolnění napětí skutečně vidět. Podle AP News strávili Harry, Meghan i děti minulý měsíc čas s králem na jeho sídle Highgrove. Pro Archieho a Lilibet šlo o první setkání s dědečkem od platinového jubilea Alžběty II. v roce 2022. Již předtím se Harry s otcem jednou sešel, tehdy si asi hodinu povídali u čaje, i tak šlo ale o výrazný krok ke smíru.
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Status zůstává stejný. Harry a Meghan nejsou aktivními členy monarchie
Návrat do Británie ale neznamená, že by Harry s Meghan získali zpět své někdejší postavení v královské rodině. Podle Buckinghamského paláce zůstávají oba nepracujícími členy monarchie. Nevracejí se tedy k oficiálním reprezentačním povinnostem, kterých se vzdali před šesti lety. Král Karel III. tuto informaci znovu potvrdil novým dokumentem, aby bylo jasné, jak si Harry a Meghan stojí.
Harry může být znovu blíž rodině, Británii i starému prostředí, které dobře zná, pro monarchii už ale nepracuje. Zatímco u Karla III. se v poslední době objevily náznaky postupného zlepšení vztahů, u prince Williama se podobný posun neukazuje. Návrat Sussexových sám o sobě neznamená obnovení vztahu mezi bratry.
Důvody nejsou nové a nejsou ani jednoduché. Napětí mezi Harrym a Williamem se veřejně vyostřilo po rozhovorech Sussexových, po dokumentární sérii pro Netflix a hlavně po Harryho memoárech. V knize popsal i fyzickou potyčku s bratrem, což připomněl například Express. Takové věci se v rodině, zvlášť takové, která si soukromí drží vždy hodně zkrátka, jen tak nepřecházejí.
Nejde pouze o minulost. Nervozitu budí i možné další kroky
Spor mezi bratry nežije jen ze starých ran. Podle informací, které přinesl Page Six, má William výhrady také kvůli obavám, že by Harry mohl znovu otevřít citlivé téma spojené s princeznou Dianou. V britských královských kruzích se mluví o možnosti dalšího veřejného projektu nebo dokumentu o Dianě, který by vztahy dál zatížil. Oficiální potvrzení ale neexistuje. „Diana byla matka dvou synů. William je její syn stejně jako Harry a teď se cítí, že se Harry snaží přivlastnit si její odkaz jen pro sebe,“ řekl k tomu Richard Kay, odborník na královskou rodinu.
William si dlouhodobě hlídá, jak se s odkazem jejich matky veřejně zachází. Harry v posledních letech opakovaně ukázal, že osobní rodinné zkušenosti je ochoten probírat v rozhovorech, před kamerou i v knihách. Tady se jejich přístup zásadně rozchází. Harryho návrat do Británie může usnadnit kontakt s otcem a dětem dát pevnější vazbu na zemi, odkud jejich rod pochází. Na rychlé sblížení s Williamem to ale podle všeho zatím nevypadá.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Harry se vrátil do Británie, usmíření s Williamem se však nekoná: Následník trůnu zuří kvůli novému filmu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.