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Harry se vrátil do Británie, usmíření s Williamem se však nekoná: Harry má tajný plán, který následníka trůnu doslova rozzuřil

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Harry a Meghan se po šesti letech vracejí do Británie i s dětmi. Zatímco s králem Karlem III. kontakt obnovují, s princem Williamem zůstává odstup.
Fotografie prince Williama, prince Harryho a princezny Kate

Fotografie prince Williama, prince Harryho a princezny Kate

Zdroj: Foto: Carfax2 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0, princ William, princ Harry a princezna Kate
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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