Osvěžující jahodové kostky, které spojí čerstvé ovoce, jemný krém a vláčný základ

Jahodovým kostkám jsem se doma docela dlouho vyhýbala. Na fotkách bývají až moc vzorné: rovné hrany, nahoře jako sklo, uprostřed krémová vrstva bez jediné vlnky. Hned člověka napadne, že v normální kuchyni, mezi dřezem a horkým plechem, se to musí někde zlomit. Jenže loni v červnu se u dveří objevila sousedka s vrchovatým košíkem červené želé . Byly jahod zralé, měkké tak akorát, a dlouhé rozmýšlení nedávalo smysl. Pustila jsem se do pečení. Plech byl pryč ještě ten večer, dřív než jsem stihla pořádně umýt poslední mísu.
Jahodové kostky mají jednu výhodu: nejsou to jen nakrájené
nahoře. Spodní vrstvu tvoří řezy s ovocem vláčný piškotový základ, na něj přijde vanilkový krém z pudinku a másla a všechno zakončí čerstvé jahody pod želé. Každá část má trochu jinou chuť i strukturu, ale na talířku se to nerozpadá, pokud se nespěchá. Recept je , takže není nutné vytahovat váhu kvůli každé lžíci mouky. hrnečkový Počítá se s hrnkem o objemu asi 240 ml. Jahody tu přitom nejsou jen na ozdobu.
Můj tip zní: Nejčastěji se pokazí krém. Ne kvůli složitosti, spíš kvůli teplotě. Studené máslo a ještě teplý pudink se spolu prostě nemají rády a krém se pak rád srazí. Nechte oboje dojít na stejnou pokojovou teplotu. Pudink přikryjte potravinářskou fólií přímo na povrchu, jinak udělá tuhý škraloup, a máslo vyndejte z lednice aspoň hodinu předem. Potom už jen trpělivě šlehat. Krém má být hladký, lesklý a bez hrudek. Recept na klasické jahodové kostky s vanilkovým krémem a jahodovým želé
Z jednoho plechu velkého přibližně
30 × 40 cm vyjde zhruba 20 až 24 kostek. Záleží, jak velkoryse budete krájet. Celková délka přípravy: přibližně 3 hodiny (nejlépe připravit den předem) Ingredience k přípravě
Piškotový základ: 2 hrnky polohrubé mouky 1 hrnek cukru krupice 1 hrnek oleje (slunečnicový nebo řepkový) 1 hrnek mléka 4 vejce 1 prášek do pečiva 1 vanilkový cukr
Vanilkový krém: 3/4 l mléka 2 vanilkové pudinky (prášek) 1 máslo (250 g, pokojová teplota)
Jahodová vrstva a želé: jahodová marmeláda (přibližně 200 g) 500 g čerstvých jahod 2 sáčky jahodové želatiny (nebo čiré želatiny s jahodovým sirupem) Postup přípravy jahodových kostek s vanilkovým krémem
1.
Předehřejte troubu na 175 stupňů a plech o velikosti přibližně 30 × 40 cm vyložte pečicím papírem. Vymazávat ho nemusíte, olejové těsto se po upečení od papíru oddělí bez většího boje.
2. Do větší mísy rozklepněte
4 vejce, přidejte 1 hrnek cukru a vanilkový cukr. Ručním mixérem šlehejte asi 5 až 7 minut, dokud směs nezesvětlá a lehce nezhoustne. Tady se vyplatí pár minut vydržet, piškot pak nebude tak hutný.
3. Postupně přilévejte
1 hrnek oleje a 1 hrnek mléka. Střídejte je s 2 hrnky polohrubé mouky, kterou jste předem promíchali s práškem do pečiva. Míchejte jen do chvíle, kdy je těsto hladké. Když se přemíchá, umí být po upečení zbytečně gumové.
4. Těsto rovnoměrně rozetřete na připravený plech co a pečte
25 až 30 minut. Povrch má zezlátnout a špejle zapíchnutá doprostřed musí vyjít čistá. Hotový korpus nechte úplně vychladnout, nejlépe na mřížce. Na teplý piškot krém nedávejte, spíš se vsákne, než aby zůstal pěkně ve vrstvě. Teď si připravíme krém
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1.
3/4 l mléka odlijte asi 150 ml do hrnku a rozmíchejte v něm oba vanilkové pudinkové prášky. Hrudky se v téhle fázi špatně dohánějí, takže tomu dejte chvilku. Zbylé mléko přiveďte k varu, odstavte a za stálého míchání do něj vlijte pudinkovou směs. Hrnec vraťte na sporák a vařte ještě 2 až 3 minuty, až pudink opravdu zhoustne. Hned potom na jeho povrch položte potravinářskou fólii a nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu.
2. Změklé
máslo vyšlehejte do pěny. Vychladlý pudink pak přidávejte po lžících a stále šlehejte. Krém má být hladký, lesklý a bez viditelných kousků. Pokud působí řidčeji, než by měl, dejte ho asi na 15 minut do lednice. Sestavení kostek
1. Vychladlý piškot potřete souvislou vrstvou
jahodové marmelády. Úplně šetřit se tady nevyplácí. Marmeláda kromě chuti funguje i jako oddělovací vrstva, takže se korpus nebude tolik rozmáčet od krému.
2. Na marmeládu naneste celý
vanilkový krém a stěrkou ho uhlaďte do roviny. Plech dejte na 30 minut do lednice. Krém se zpevní a jahody se pak nebudou tolik bořit.
3. Jahody omyjte, dobře osušte a odstraňte zelené stopky. Větší kusy překrojte na poloviny nebo na plátky, menší mohou zůstat celé. Klaďte je na krém hustě vedle sebe. Řez potom vypadá líp a člověk v každé kostce opravdu narazí na ovoce.
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4. Připravte
jahodové želé podle návodu na obalu. Obvykle se rozmíchá v horké vodě a nechá se krátce zchladnout. Na krém ho nelijte horké, stačí vlažné; jinak začne krém povolovat. Jahody opatrně přelijte tenkou vrstvou želé a plech vraťte do lednice nejméně na 60 minut, ideálně ale přes noc. Poslední krok
1. Pořádně vychlazený dezert krájejte ostrým nožem namočeným v horké vodě. Po každém řezu nůž otřete, hrany zůstanou čistší a kostky budou vypadat úhledněji. Podávejte vychlazené, přímo z lednice.
Tipy redakce: Výběr jahod: Nejlépe se pracuje s menšími a pevnějšími jahodami. Velké plody se po zalití želé někdy pohnou a skončí jinde, než jste je pečlivě poskládali. Pokud máte jen velké kusy, nakrájejte je na čtvrtiny a pokládejte řeznou stranou dolů. Náhrada za marmeládu: Když doma zrovna není jahodová marmeláda, sáhněte po meruňkové nebo malinové. Chuť se trochu posune, ale ochrannou vrstvu mezi piškotem a krémem udělají stejně dobře. Kontrola želé: Než želé nalijete na jahody, kápněte trochu na studený talířek. Pokud do minuty ztuhne, má správnou konzistenci. Příliš řídké želé by mohlo zatéct do krému a povrch už nebude tak pěkně lesklý.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline