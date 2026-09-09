Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Zelených ploch je pouhý zlomek, zbytek je betonová poušť. To se změní

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jednolitá betonová plocha a sem tam menší strom. Taková je situace v ulici Karla Steinera v plzeňských Skvrňanech. V následujících měsících se ale prostranství změní k nepoznání a výrazně přibude zeleně.
Zelených ploch je pouhý zlomek, zbytek je betonová poušť. To se změní

Zelených ploch je pouhý zlomek, zbytek je betonová poušť. To se změní

Zdroj: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Zcela nahý mladý muž cvičil s klikou u dodávky. Silničáři čelili bizarní situaci
Zcela nahý mladý muž cvičil s klikou u dodávky. Silničáři čelili bizarní situaci
Z bytu si odnesl 200 tisíc v hotovosti, policie by ráda mluvila s mužem v kšiltovce
Z bytu si odnesl 200 tisíc v hotovosti, policie by ráda mluvila s mužem v kšiltovce

Policie stále pátrá po zloději, který si z bytu v plzeňské části Lobzy odnesl 200 tisíc korun v hotovosti....

Na dálnici D5 přibude další nové omezení. Startuje oprava šestikilometrového úseku
Na dálnici D5 přibude další nové omezení. Startuje oprava šestikilometrového úseku

Další nepříjemné omezení v dopravě čeká na motoristy na dálnici D5, kde se aktuálně opravuje povrch vozovky...

Noční bouře porážela desítky stromů. Najelo do nich auto i vlak
Noční bouře porážela desítky stromů. Najelo do nich auto i vlak

Ničivá bouře se v noci na středu přehnala Plzeňským krajem a pořádně zaměstnala hasiče napříč celým...

Ministerstvo by mělo zveřejnit zprávu Dekonty, řekl Hladík ke kauze v NP Šumava
Ministerstvo by mělo zveřejnit zprávu Dekonty, řekl Hladík ke kauze v NP Šumava

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) by měl zveřejnit závěrečnou zprávu společnosti...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.