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Tři evropské destinace, kam se vyplatí vyrazit i v zimě

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V zimě volí lidi před tuhým mrazem nejčastěji cestu do teplých krajin. Není divu, že je mráz ani sníh v tomto období plískanic příliš neláká. Pořízení cesty za teplým počasím vás přitom nemusí vyjít draho. Stačí si pořídit letenky za pár stovek korun a budete se cítit jako byste byli v ráji. Nemusíte ani za exotikou a bude tam možná tepleji než na jihu v Řecku. Kam se tedy vydat?
Itálie

Itálie

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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