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Proč lidé po dosednutí letadla tleskají? Piloti vás neslyší a letušky kroutí hlavou

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Dennívýzva
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Cestujete rádi letadlem? A tleskáte, když v pořádku dosedne na runway? Možná byste s tím ani nezačali, ale když začal tleskat pán ze sedadla 14B a za dvě sekundy se k němu přidala celá řada a po nich hned další, přišlo by vám trapné, pokud byste netleskali. Pro někoho je to tradiční rituál, který prostě už k létání tak nějak patří, posádce ale spíš z toho tuhne úsměv na tváři. Odkud se zvyk tleskat při přistání vzal?
na palubě letadla

na palubě letadla

Zdroj: Foto: Juandev, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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