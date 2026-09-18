Bulhar chtěl prázdnou pláž, našel kolonie Čechů. Primorsko drží ceny nízko díky mechanismu, který zbytku pobřeží chybí

Jenže kdo Primorsko zná, ví, že jedna účtenka z jednoho podniku vypovídá o výběru stolu, nikoliv o cenové mapě celého letoviska. Oficiální resortní statistika bulharského statistického úřadu za červenec 2026 ukazuje průměrný výnos na realizovanou noc v segmentu MMČ-Primorsko kolem 41,9 eura. Totéž číslo pro Slunečné pobřeží? Přibližně 61,7 eura. Rozdíl zhruba 32 procent ve prospěch Primorska přetrvává i v první plné letní sezoně s eurem v kapse.
Proč euro Primorsko výrazně nezdražilo: mechanismus levného letoviska
Cenovou hladinu v Primorsku neudržuje žádná regulace ani obecní vyhláška. Drží ji struktura samotného města. Podle obecního programu ochrany životního prostředí tvoří 97,1 procenta zdejších podniků mikrofirmy, tedy drobní hoteliéři, majitelé penzionů a provozovatelé pokojů pro hosty. Každý z nich soupeří o stejného návštěvníka, a právě ta roztříštěná konkurence tlačí marže dolů.
Přidejte k tomu geografii. Oficiální web obce Primorsko uvádí, že město disponuje nejdelší a nejširší plážovou linií na celém jižním pobřeží. Široký pás písku absorbuje tisíce návštěvníků, aniž by vznikal tlak na exkluzivitu a s ní spojené příplatky. Bulharský statistický úřad navíc odděleně sleduje segment MMČ-Primorsko, tedy mládežnicky a rodinně orientovanou část letoviska s 1 791 lůžky v červenci 2026, jako levnější vrstvu celé destinace.
Velké resorty typu Slunečné pobřeží fungují na jiném principu: vyšší objem noclehů, dražší mix služeb, koncentrovanější hotelová infrastruktura. Primorsko stojí na opačném konci spektra. Kapacita, drobné vlastnictví a tvrdá cenová soutěž: tenhle trojúhelník přežil i přechod z levů na eura.
Češi v Primorsku: druhý nejsilnější zahraniční trh hned po domácích
Že jsou čeští turisté na bulharském pobřeží vidět, potvrzují tvrdá čísla. V červenci 2026 evidoval bulharský statistický úřad v ubytovacích zařízeních 45 063 příjezdů českých hostů a 259 754 jejich přenocování, průměrný pobyt tak vychází na zhruba 5,8 noci. V Primorsku je česká přítomnost ještě nápadnější. Starosta města při setkání s ministrem turismu v červenci 2025 uvedl, že jen v červnu 2025 registrovalo Primorsko přes 4 200 českých turistů. Češi tehdy tvořili druhou nejpočetnější zahraniční skupinu, hned za bulharskými domácími hosty a před Poláky.
Ministerstvo turismu Bulharska ve svém přehledu za červen až září 2025 zaznamenalo v ubytováních s deseti a více lůžky minimálně 154 712 českých registrací za celé léto. Červencový a srpnový součet přesahoval 52 tisíc měsíčně. Tradice, dostupná cena a pobytový model šitý na rodiny i mladé cestovatele: to vše táhne české turisty opakovaně na jih Bulharska.
Kolik zdražily restaurace a ubytování po přijetí eura: tvrdá data za léto 2026
Zdražení existuje a ignorovat ho by bylo naivní. Bulharský statistický úřad ve zprávě za červenec 2026 uvádí, že skupina „restaurace a ubytovací služby“ meziročně vzrostla o 9,3 procenta podle národního indexu spotřebitelských cen a o 6,7 procenta podle harmonizovaného indexu HICP. Od prosince 2025 do července 2026 šla tatáž skupina nahoru o 8,7 procenta.
Současně ale Eurostat ve své analýze vyhodnotil, že v prvních třech měsících roku 2026 nezaznamenal statisticky významný dopad samotné změny měny na celkovou inflaci. Jinými slovy: zdražovaly služby, nikoliv přepočet kurzem. Pevný konverzní kurz 1 euro = 1,95583 leva eliminoval kurzový šok. Prakticky vzato, víc zdražila porce kalamárů než přechod na eurové bankovky.
Pro srovnání: když Řecko v roce 2002 přecházelo na hotovostní euro, Bank of Greece vyčíslila dopad na 0,5 procentního bodu navíc k meziroční inflaci, a i tehdy mířilo zdražení hlavně do služeb a malých rodinných podniků.
Jak si ověřit ceny a nepřeplatit: praktický průvodce eurovou sezonou
Do 8. srpna 2026 platila v Bulharsku povinnost dvojího zobrazování cen v levech i eurech. Kdo dorazil před tímto datem, mohl každou účtenku zkontrolovat proti pevnému kurzu. Po tomto termínu už zbývá jediná obrana: srovnávat nabídky mezi podniky a vyhnout se přepočtu „od oka“ v poměru 1:2, který realitu zkresluje o více než dva procentní body.
Několik orientačních bodů pro letošní sezonu:
- Průměrná noc v segmentu MMČ-Primorsko: asi 41,9 eura (červenec 2026, výpočet z dat NSI)
- Průměrná noc na Slunečném pobřeží: asi 61,7 eura (stejný měsíc, stejná metodika)
- Roční průměr 2025: MMČ-Primorsko zhruba 20,9 eura vs. Slunečné pobřeží 55,6 eura za realizovanou noc
Rozdíl se v mimosezonních měsících ještě prohlubuje, protože Primorsko nabízí levnější ubytovací mix. Kdo hledá úsporu, měl by cílit na penziony a guesthousy mimo první plážovou linii, tam cenový mechanismus mikrofirem funguje nejsilněji.
Vydrží Primorsko levné, nebo ho čeká pozvolný upgrade?
Obecní strategie rozvoje na období 2021–2027 mluví o investicích do infrastruktury, prodlužování sezony pomocí festivalů a sportovních akcí a o silnějším brandingu destinace. Primorsko chce postupně zvyšovat kvalitu, což může cenový rozdíl vůči dražším resortům časem zmenšovat. Z aktuálních dat za rok 2026 ale okamžité srovnání s vyššími cenovými hladinami neplyne. Dokud zůstane zachována současná skladba (stovky drobných ubytovatelů, široká pláž a poptávka orientovaná na dostupnost), zůstane i cenová výhoda.
Celostátní ubytovací statistika za červenec 2026 přitom ukázala meziročně nižší počet noclehů (−5,4 %) i příjezdů (−3,1 %), což naznačuje, že část turistů po zdražení služeb zvažuje opatrněji. Právě v takové atmosféře získává Primorsko s průměrnou nocí pod 42 eur na síle, protože prodává kapacitu a dostupnost, zatímco dražší letoviska musejí obhajovat každé přidané euro.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková