Silně znečištěný záchod snadno vyčistíte díky jednoduchému postupu. Pomůže i prostředek, který běžně používáte v kuchyni

Reklama
2 min
Silně znečištěný záchod snadno vyčistíte díky jednoduchému postupu. Pomůže i prostředek, který běžně používáte v kuchyniPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na trhu je neskutečné množství různých přípravků na čištění toalet. Člověk si pak nemůže ani vybrat, který z nich je nejlepší. Naučte se je správně používat.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Naše 7letá holčička přišla do talentové soutěže. Jakmile zahájila představení, všichni oněměli. Na konci tleskali půl hodiny
Nevěří tradičním vyučovacím metodám. Své děti neposílají do školy, doma je ale neučí číst ani psát
Rodiče ve Velké Británii se rozhodli, že své děti nebudou posílat do školy. Místo toho 12letého Ulyssese,...
Akrobatická dvojčata zvedla v talentové soutěži celé publikum ze židlí. V tom nejlepším však vystoupení zastavil porotce
Do soutěže Amerika má talent (obdoba Česko Slovensko má talent) se přihlásila krásná dvojčata se svým...
Test znalostí českých večerníčků podle indicií: Jen lidé s vynikající pamětí mají šanci dát 10/10
Papírová čepice, houpací koník a známé „Dobrý večer“. Večerníčky se stal symbolem českých dětských večerů....
Retro kvíz na téma bydlení za socialismu: Pro pamětníky by 10 z 10 bodů neměl být problém
Bydlení za socialismu mělo své. Na byt se často čekalo roky, paneláky rostly po celé zemi a domácnosti si...
Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
Studenti z Harvardu našli slabinu dronů, tak si vytiskli vlastní na 3D tiskárně. Hledají s ním vorvaně v oceánu
Mobify.cz
dnes, 13:54
5 min
Macinka karenční dobu ve vládě neprosadil, ODS chce to zkusit ve sněmovně
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:48
Co se s tvým tělem děje, když celý den sedíš: záda jsou jen jedna část problému
Poudree.cz
dnes, 13:30
4 min
Za novou kompostárnu město nic platit nebude a ještě na tom vydělá přes milion ročně
Liberecká Drbna
dnes, 13:30
2 min
Jsou zakalené kostky ledu v nápoji zkažené? Zde je vysvětlení
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:30
2 min
Reklama
Hercule Poirot: Suchet držel devět měsíců dietu, štáb šetřil auta a přehlédl detail na krku mrtvé ženy
V Telce
dnes, 13:25
4 min
Režisér Jan Hřebejk dotočil novou komedii podle scénáře Bořka Slezáčka
Borovan.cz
dnes, 13:22
1 min
Tři grandslamy nestačí. Rybakina po nástupu na světový trůn odkryla svůj další velký cíl
SportWin
dnes, 13:20
2 min
Král Karel III. měl po smrti Diany pronést krutou větu: Její bratr po téměř 30 letech prolomil mlčení
Aplausin.cz
dnes, 13:20
2 min
Silně znečištěný záchod snadno vyčistíte díky jednoduchému postupu. Pomůže i prostředek, který běžně používáte v kuchyni
Světkreativity
dnes, 13:20
2 min
Reklama
Linecký koláč s jablky, pudinkem a krásnou mřížkou je jemný, šťavnatý a křehký
Cooky.cz
dnes, 13:14
5 min
Právnička utíkala z kanceláře do hor a chtěla přepsat rekord na Matterhornu. Po čtyřech dnech pátrání přišla zdrcující zpráva
SportyŽivě
dnes, 13:13
4 min
Český filmový zázrak je online. Volklore uspěl na studentských Oscarech a jde si pro hlavní sošku
Kinobox.cz
dnes, 13:05
2 min
Jeřáb osadil ocelovou konstrukci nové lávky přes rušnou Rokycanskou třídu
Plzeňská Drbna
dnes, 13:01
2 min
Žena v Polné poškodila auta, atrakce i veřejné toalety. Nadýchala téměř dvě promile
Jihlavská Drbna
dnes, 13:00
1 min
Reklama
Pražští celníci odhalili více než devítimilionový únik na spotřební dani
Pražská Drbna
dnes, 13:00
1 min
Konec papírových účtenek v obchodech. Většina Čechů se bouří
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:00
3 min
Auto se několikrát převrátilo, lékaři jí nedávali šanci. Marika Gombitová oslavila 70 a chystá koncert pro tisíce lidí
VIPživot.cz
dnes, 12:57
2 min
Salač v Rakousku září. Opanoval kvalifikaci a znovu vylepšil traťový rekord
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 12:56
Jeho plán přestěhovat se do dodávky vyvolával jen posměch. Když ostatní spatřili výsledné bydlení, začali mu závidět
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 12:55
2 min
Reklama
Marketing místo strategie? Zalužnyj se ostře vypořádal se Zelenským i se Západem
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:53
Nokia 1100 se prodala 250milionkrát a v roce 2026 ji lidé stále používají. Důvod překvapí i fanoušky smartphonů
Mobify.cz
dnes, 12:49
5 min
Acosta už dávno vypadá jako budoucí vítěz MotoGP. V Rakousku má poprvé motorku, se kterou může přestat být „budoucím“
Vše o sportu
dnes, 12:42
3 min
Zbytečně vyhozené peníze za drahé sazenice. Tato banální chyba při zalévání váš živý plot spolehlivě zničí
ChytřeNaTo.cz
dnes, 12:36
7 min
Zahradu plnou komárů si děláte úplně sami. Zbytečná kutilská chyba vás bude stát klidné večery
ChytřeNaTo.cz
dnes, 12:35
4 min
Reklama
Všichni věděli, že s ní chodí, jen ona ne. Dejdar popsal, jak získal svou ženu, a prozradil i kuriózní svatební cestu
VIPživot.cz
dnes, 12:32
2 min
Falešný veterinář okouzlil ženu z Budějovicka. Vytáhl z ní peníze pro zraněného psa
Budějcká Drbna
dnes, 12:32
1 min
Vláda rozhodla: Příspěvek 35 000 Kč mohou čerpat i pracující Češi
FAJNTIP.cz
dnes, 12:30
3 min
Místo středověkého tvrziště Pecihrádek bude přístupnější, studie navrhuje nové cesty
Plzeňská Drbna
dnes, 12:30
3 min
Tisíce korun ročně vyhozené oknem. Skrytý žrout v zásuvkách nenápadně luxuje váš účet
ChytřeNaTo.cz
dnes, 12:29
4 min
Reklama
Delfín Bubbles přišel na bizarní způsob lovu. Pronásleduje ryby tak dlouho, dokud nevyzvracejí večeři
Kód Enigma
dnes, 12:22
4 min
Márquez spadl při akceleraci na rovince. Až potom pochopil, proč mu motorka zmizela pod tělem
Vše o sportu
dnes, 12:17
3 min
Domácí paštika z kachních jater, bůčku a krkovičky: Jemná, poctivá, masová a lepší než kupovaná
Cooky.cz
dnes, 12:10
5 min
Hunger Games: Úsvit sklizně představuje staronového hrdinu. Slibuje revoluci, která nepřijde
Kinobox.cz
dnes, 12:05
1 min
Spousta hráčů na hraně. Manažer nároďáku Nedvěd popsal zemětřesení v nominaci
SportyŽivě
dnes, 12:03
3 min
Reklama
V neděli v 15:50 zatají celé Česko dech: Nova vysílá českou klasiku, která chytne za srdce každého
NESPECHEJ.cz
dnes, 12:00
2 min
Praha ocenila osobnosti z kultury, vědy, sportu i veřejné služby
Pražská Drbna
dnes, 12:00
1 min
Zelená rajčata na keři jsou noční můra každého zahrádkáře. Stačí růžový roztok za pár korun a do dvou dnů začnou měnit barvu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 12:00
2 min
Houby konečně rostou. Podívejte se, kde je teď největší šance na plný košík
Kapitalio
dnes, 11:57
3 min
Putinův ideolog má přijet řečnit do Prahy, na stejné akci vystoupí i Zeman s Rajchlem
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:55
Reklama
Reklama
Monika Bagárová promluvila o zdravotních potížích. Zpěvačka přiznala vážnou nemoc
U oblíbeného egyptského letoviska se objevili obří žraloci. Mezi turisty nastala panika
Zima má být letos úplně šílená. Meteorolog ukázal, kde může napadnout obrovské množství sněhu
Syn Hanychové má ve škole problémy kvůli slavné mamince. Žilková se do toho vložila a nešetřila ostrými slovy
Chuť na sladké není slabá vůle: co ti tím tělo skutečně říká
Reklama
Reklama