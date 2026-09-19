Každý podzim kupujeme vřesy a každý rok nám uhynou. Klíč k přežití není zálivka, ale jedna věc, kterou většina zahrádkářů ignoruje

Doma se všechno zasadí do truhlíku, zalije, postaví na parapet, a za tři týdny keříky šednou. Potíž přitom nevznikla při zálivce ani na mrazu. Vznikla u pokladny, ve chvíli, kdy ruka sáhla po špatném pytli. Vřes obecný (Calluna vulgaris) totiž vyžaduje kyselý substrát s pH kolem 4–5, zatímco běžné univerzální směsi se pohybují výš a některé výrobci přímo označují jako nevhodné pro kyselomilné rostliny.
Proč kyselost substrátu rozhoduje o přežití vřesu
Kořeny vřesu dokážou přijímat železo, dusík a síru jen v úzkém pásmu kyselosti. Jakmile pH substrátu překročí zhruba 6,5, železo se v půdním roztoku stává hůře rozpustným a rostlina ho nedokáže vstřebat, přestože je fyzicky přítomné centimetry od kořenů. Podle
Illinois Extension jde o jeden z nejčastějších důvodů chlorózy: pletiva mezi žilkami blednou, mladé lístky žloutnou, postupně hnědnou a zasychají. Oregon State University doplňuje, že při vysokém pH trpí příjem i dalších prvků, takže keřík slábne komplexně.
V truhlíku se tahle chemie projeví mnohem dřív než na záhonu. Kořenový prostor je omezený, substrát nemá kam pufrovat a každá odchylka se znásobí. Vřes v zahradní půdě může léta přežívat na hraně; v nádobě mu zbývají týdny.
Cenový rozdíl, který svádí k chybné volbě
Specializované směsi pro kyselomilné rostliny stojí v českém maloobchodě výrazně víc než univerzální zeminy. Srovnejte sami:
Produkt Objem Cena pH OBI zahradnický substrát (univerzální) 40 l 85 Kč vyšší, pro vřes nevhodné AGRO pro vřesy/borůvky/azalky 20 l 109 Kč kyselé Rašelina Soběslav pro azalky 20 l 80 Kč kyselé FloraSelf pro azalky a rododendrony 40 l 165 Kč kyselé FLORIA Premium pro kyselomilné 40 l 299 Kč kyselé Forestina PROFI 150–225 l 1 229 Kč pH 3,5–5,0
Rozdíl mezi 85 a 299 korunami za stejných čtyřicet litrů je trojnásobný. Při sezónním nákupu tří truhlíků to dělá přes šest set korun navíc. Podle nás právě tady vzniká jádro problému: univerzál leží na každém regálu, stojí zlomek ceny a na pytli chybí výrazné varování „nepoužívejte pro vřesy“. Mnozí výrobci sice na svém přírodním univerzálním substrátu výslovně uvádí, že se pro kyselomilné rostliny nehodí, ale kolik zákazníků čte drobný popis na zadní straně obalu?
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Jak poznat, že vřes trpí špatným substrátem, a co s tím
Chloróza vyvolaná vysokým pH má typický rukopis: nejprve blednou pletiva mezi žilkami na nejmladších výhoncích, zatímco žilky zůstávají zelené. Teprve později celé lístky zežloutnou, zhnědnou a opadají. Oproti přísušku, kdy hnědne celý keřík rovnoměrně od špiček, nebo přemokření, kdy kořeny měknou a zapáchají, je chloróza „pruhovaná“ a postupuje shora dolů.
Pokud vřes ještě žije (má pružné výhony a alespoň částečně zelenou bázi), dá se zachránit přesazením do kyselé směsi. Chelátové železo funguje jako rychlá berlička, trvalejší řešení spočívá v návratu ke správnému pH.
Praktický postup pro podzimní výsadbu:
Zvolte nádobu s odtokovými otvory; na dno vrstvu keramzitu nebo štěrku. Naplňte substrátem pro kyselomilné rostliny (deklarované pH 3,5–5,0). Bal před výsadbou ponořte do vody, po vyjmutí šetrně rozvolněte vnější vrstvu kořenů. Pamatujte, že vřesy koření mělce a bal se nesmí trhat. Zalijte měkkou vodou. Tvrdá kohoutková zvyšuje obsah vápníku a posouvá pH nahoru. Kdo nemá sud na dešťovku, může pořídit destilovanou vodu. Přes zimu udržujte substrát vlhký, ale truhlík nikdy nenechávejte stát ve vodě. Zalévejte v oblevě podle stavu balu, pevný kalendářní interval neexistuje. Zimní rizika v nádobě: promrznutí a přísušek
Na záhonu vřes obvykle zvládne českou zimu bez speciální ochrany, protože kořeny sahají do hloubky, kam mráz nedosáhne. V truhlíku na balkoně promrzne celý objem substrátu během jediné mrazivé noci. Zmrzlé kořeny nepřijímají vodu, a přestože je kolem nich led, rostlina paradoxně usychá.
RHS proto doporučuje nádoby v zimě obalit jutou nebo bublinkovou fólií a přisunout ke stěně domu, kde teplota neklesá tak prudce. Stejné zásady platí pro příbuzné kyselomilné druhy: azalky, rododendrony, borůvky i kamélie sdílejí s vřesem totožné nároky na pH i citlivost kořenů na mráz.
Kdo letos na podzim sáhne po správném pytli, ušetří si jarní pohled na řadu šedých, suchých kopečků v truhlíku. Těch dvě stě korun navíc za kyselý substrát je nejlevnější investice do toho, aby vřes na balkoně skutečně kvetl až do prvních mrazů.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková