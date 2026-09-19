Český filmový zázrak je online. Volklore uspěl na studentských Oscarech a jde si pro hlavní sošku

Fiktivní influencerka Vivi provází diváky rokem plným lidových zvyků, jenže místo poklidného folklorního skanzenu dostáváme svět módních dropů, virálních videí, falešných reklam, chatů, sociálních sítí a e-shopů. Štěpánová tak staví tradiční moravské rituály vedle jazyka influencerů a konzumní kultury a ptá se, co se s kulturním dědictvím stane ve chvíli, kdy se z něj stane obsah, marketing a osobní značka. Výrazně stylizovaná forma přitom není jen obalem: digitální chaos, rychlé střihy a imitace sociálních platforem jsou samotným způsobem, jakým film o folkloru přemýšlí. Výsledkem je svérázný experiment někde mezi videoesejí, mockumentem a parodií influencerského světa, který tradiční kroje bez ostychu posílá do stejného feedu jako módní trendy.
Volklore
uspěl v kategorii Alternative/Experimental soutěže Student Academy Awards, kterou americká Academy of Motion Picture Arts and Sciences každoročně pořádá pro studentské filmy z celého světa. V této kategorii se stejně jako v dalších uděluje zlato, stříbro a bronz a o konkrétním umístění se rozhodlo až 14. září na slavnostním ceremoniálu v Torontu, který se letos vůbec poprvé konal v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Torontu. Štěpánová si nakonec odvezla stříbro. Pro českou kinematografii jde o historický moment: Volklore je vůbec prvním českým filmem oceněným studentským Oscarem právě v kategorii Alternative/Experimental. Zároveň se tím kvalifikoval k přihlášení do oscarového klání v kategorii krátkých filmů.
DaFilms
film zpřístupňuje ve chvíli, kdy jeho festivalová cesta zdaleka nekončí. Už za týden bude mít Volklore v rámci své „oscarové kampaně“ mezinárodní premiéru na filmovém festivalu v Calgary, kde byl přijat do oficiální soutěže krátkých filmů, jak za tvůrce uvedla Alexandra Hroncová. Z malého absolventského filmu o moravském folkloru se tak během několika měsíců stal český experiment, který už stačil získat stříbro od americké Akademie a nyní pokračuje v cestě k dalším zahraničním festivalům.
Snad se Volklore v lednu probojuje i mezi finální oscarové uchazeče, čímž by prodloužil tuzemskou tradici, která sahá až do minulého režimu. Cestu vyšlapal už v roce 1989 Jan Svěrák se svými Ropáky, v nedávné době na tento úspěch navázala Darja Kaščejevová s animovanou Dcerou nebo dvojice Viktor Horák a Pavel Sýkora s historickým Krajanem.
zdroje: Vogue CZ, iRozhlas