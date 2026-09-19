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Český filmový zázrak je online. Volklore uspěl na studentských Oscarech a jde si pro hlavní sošku

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Český krátkometrážní film, který právě přivezl ze Spojených států studentského Oscara, je ode dneška k vidění online. Experimentální videoesej Volklore režisérky Viktorie Štěpánové je nově dostupná na DaFilms a představuje pozoruhodný absolventský projekt Centra audiovizuálních studií FAMU. Jeho světová premiéra proběhla letos v létě v sekci Imagina na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, odkud snímek putoval přes mezinárodní studentskou soutěž až k americké Akademii. Sama Štěpánová svůj film po oznámení úspěchu popsala jako své „hyperlokální moravian folk slash digital filmové děťátko“ – a právě spojení moravského folkloru s digitální estetikou vystihuje Volklore možná lépe než jakákoli oficiální anotace.
Český filmový zázrak je online. Volklore uspěl na studentských Oscarech a jde si pro hlavní sošku

Český filmový zázrak je online. Volklore uspěl na studentských Oscarech a jde si pro hlavní sošku

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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