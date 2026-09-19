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Delfín Bubbles přišel na bizarní způsob lovu. Pronásleduje ryby tak dlouho, dokud nevyzvracejí večeři

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Samec delfína skákavého přezdívaný Bubbles objevil na Velkém bariérovém útesu pozoruhodnou zkratku k potravě. Místo aby lovil samotnou rybu, pronásleduje hejna kranasů, dokud některý z nich nevyvrhne obsah žaludku. Bubbles pak večeři jednoduše sebere. Vědci zatím nevědí, zda jsme svědky geniální improvizace jediného delfína, nebo začátku nové naučené tradice.
Delfín Bubbles přišel na bizarní způsob lovu. Pronásleduje ryby tak dlouho, dokud nevyzvracejí večeři

Delfín Bubbles přišel na bizarní způsob lovu. Pronásleduje ryby tak dlouho, dokud nevyzvracejí večeři

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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