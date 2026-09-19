Konec papírových účtenek v obchodech. Většina Čechů se bouří

Rituál, kdy u pokladny přebíráte dlouhý proužek termopapíru, pomalu končí. Velké řetězce i menší prodejci masivně přecházejí na digitální účtenky, které místo do ruky putují přímo do mobilní aplikace nebo na e-mail. Zatímco pro technologicky zdatné jde o ekologický pokrok, tisíce starších zákazníků čelí nové bariéře při běžném nákupu potravin.
EET 2.0 mění pravidla hry. Papír už nebude povinný
Od 1. ledna 2027 vstupuje v platnost nová verze elektronické evidence tržeb, která byla definitivně schválena v září 2026. Klíčová změna: obchodníci už nebudou muset tisknout účtenky automaticky. Doklad vydají pouze tehdy, pokud o něj zákazník sám požádá – a postačí i digitální forma zaslaná do aplikace nebo na e-mail.
Pro státní správu jde o efektivnější kontrolu daní, pro obchody o úsporu nákladů. Velké řetězce vydávají za termopapír miliony korun ročně, k tomu přičtěte servis tiskáren a čas pokladních při výměně rolí. Digitalizace slibuje konec těchto výdajů.
Jenže právě tady naráží moderní systém na realitu českých domácností. „Moc tomu nerozumím a ani nechci. Používám ještě tlačítkový telefon, na počítač chodím jen zřídka. U pokladny budu vždycky vyžadovat papírový doklad, abych si vše řádně zkontrolovala“, říká 64letá Zuzana H. z Břeclavi.
Generační propast u pokladen se prohlubuje
Mladší generace automaticky přikládá telefony k terminálům a digitální účtenky vítá jako bonus. Starší ročníky však neskrývají narůstající frustraci. Papírová účtenka pro ně není odpad, ale důkaz o transakci a nástroj okamžité kontroly.
Digitální účtenka vyžaduje chytré zařízení, datové připojení a často registraci do nejrůznějších programů. To otevírá další otázky: Kdo bude mít přístup k datům o vašem nákupním chování? Jak dlouho se informace uchovávají? A co když vám vybitý telefon znemožní prokázat nákup při reklamaci?
Výpadky cloudu, chyby v aplikacích nebo vybitá baterie jsou realitou, se kterou plány na stoprocentní digitalizaci často nepočítají. V ideálním světě naseká elektronický systém méně chyb než papír – v praxi však závisí na stabilní infrastruktuře, kterou ne každý obchod garantuje.
Máte stále právo na papírový doklad. Ale jak dlouho?
Legislativa zatím stojí na straně konzervativního zákazníka. Prodejce je povinen vystavit doklad o zakoupení zboží – spor se však vede o formu. Pokud obchodník nabídne digitální verzi a vy ji odmítnete, papírová alternativa by měla být dostupná.
Otázkou zůstává, jak dlouho tato povinnost v původní podobě vydrží.
Obchody navíc hrají i na ekologickou notu. Většina účtenek není recyklovatelná kvůli obsahu chemických látek – od ledna 2020 je v EU zakázán bisfenol A, který nahradil bisfenol S. Ten sice také komplikuje recyklaci, ale pro korporátní identitu je přechod na „paperless
Změna nákupních zvyklostí je nevyhnutelná, ale nesmí být vylučující. Pokud obchody zcela rezignují na potřeby starších občanů nebo lidí bez chytrých telefonů, riskují ztrátu významné části loajální klientely.
Kontrola nákupu přímo u pokladny by neměla být podmíněna vlastnictvím nejnovějšího iPhonu, ale měla by zůstat základním právem každého, kdo v obchodě nechává své poctivě vydělané peníze. Budoucnost je digitální – ale musí respektovat všechny generace.
Zdroje článku: m.echo24.cz, pruvodcepodnikanim.cz, novinky.cz, dotyk.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková