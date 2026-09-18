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Toulky dolním Poohřím: Cesta z Klášterce nad Ohří na majestátní zříceninu Šumburk

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Když vás nohy, kola auta či autobusu, případně železnice zavedou do Klášterce nad Ohří, tak si určitě udělejte vycházku na zříceninu hradu Šumburk. Ten se nachází ve vzdálenosti asi sedmi kilometrů a nabídne vám pohled na zajímavou gotickou ruinu. Cesta k němu vede malebnou krajinou na pomezí Krušných a Doupovských hor a podél údolí řeky Ohře. Výlet na hrad je ideální víkendovou procházkou, kterou si můžete dopřát i na začátku podzimu.
Zámek Klášterec nad Ohří

Zámek Klášterec nad Ohří

Zdroj: Foto: se svolením Aleny Kalové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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