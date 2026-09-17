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Hrad Sovinec a jeho strašidla: pod jednou střechou víc přízraků než v hororu. Zazděné děti byly ale skutečné

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Hrad Sovinec a jeho strašidla: pod jednou střechou víc přízraků než v hororu. Zazděné děti byly ale skutečné. Říká se, že hrad Sovinec v Nízkém Jeseníku má pod jednou střechou víc strašidel než průměrný horor. Když sem jednou vyrazíte, pochopíte, proč se tahle pověst drží tak urputně. Bílá paní je tu jen začátek. Vedle ní se prý motá zlovolný šedý skřítek, co lidi děsí k smrti, a ohnivý kůň, který se prohání hradními příkopy, jako by si z ohně udělal večerní vyjížďku.
Hrad Sovinec a jeho strašidla: pod jednou střechou víc přízraků než v hororu. Zazděné děti byly ale skutečné

Hrad Sovinec a jeho strašidla: pod jednou střechou víc přízraků než v hororu. Zazděné děti byly ale skutečné

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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