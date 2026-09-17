Hrad Sovinec a jeho strašidla: pod jednou střechou víc přízraků než v hororu. Zazděné děti byly ale skutečné. Říká se, že hrad Sovinec v Nízkém Jeseníku má pod jednou střechou víc strašidel než průměrný horor. Když sem jednou vyrazíte, pochopíte, proč se tahle pověst drží tak urputně. Bílá paní je tu jen začátek. Vedle ní se prý motá zlovolný šedý skřítek, co lidi děsí k smrti, a ohnivý kůň, který se prohání hradními příkopy, jako by si z ohně udělal večerní vyjížďku.
Strašidla na Sovinci a páté nádvoří plné tísně
Pravá jízda ale začíná na pátém nádvoří Sovince. Kdo věří na geopatogenní zóny a těžkou energii, tady si přijde na své. Vzduch je hutný, až by se dal krájet, a citlivější povahy odcházejí s pocitem, že jim někdo pořád dýchá za krk. Místní i návštěvníci se shodují, že právě tady po nocích bloudí neklidní mrtví. Tip z praxe: na pátém nádvoří se nezdržujte dlouho, pokud vám bývá ve sklepeních a na starých hradech úzko. Raději si nechte čas na vyhlídkovou věž a na 82 metrů dlouhou podzemní chodbu k baště Kočičí hlava.
Soví princezna, stříbrná rakev a zazděné kostry
K pověsti hradu Sovinec nepřispívají jen babské historky. V jižním paláci kdysi objevili kostry dvou zazděných lidí, mladé dívky a chlapce. Násilná smrt i způsob pohřbu zaživa v hradních zdech nahánějí dodnes husí kůži i lidem, co jinak pověstem nevěří. V okolí má odpočívat i soví princezna. Leží prý ve stříbrné rakvi u skály Kočičí hlava. Blikavé světýlko v nočních chodbách proto berte s rezervou. Může to být zapomenutá baterka, stejně tak ale princezna na nekonečné procházce. Lidská fantazie za staletí namíchala z nálezů i pověstí pořádný kotel.
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Foto: Pixabay
Od německých rytířů k temné kapitole druhé světové
Sovinec dlouhá léta držel Řád německých rytířů a udělal z něj nedobytnou pevnost. Ve třicetileté válce tu vyrostlo jedno z nejmohutnějších opevnění u nás, přesto hrad roku 1643 dobyli Švédové. Za druhé světové války si místo vyhlédli nacisté. Působily tu jednotky SS a Abwehru, údajně tu věznili francouzské důstojníky a šeptá se i o temnějších rituálech. Právě z té doby možná pramení ona tíseň, která hradem dodnes táhne. V květnu 1945 objekt zachvátil požár a melancholii jen dokreslil.
Hrad Sovinec dnes spravuje Muzeum v Bruntále. Sezona běží od dubna do začátku listopadu, v pondělí bývá zavřeno. Základní okruh trvá zhruba hodinu, venkovní trasa vás zavede až na Kočičí hlavu. První nádvoří s občerstvením v Klippelově baště zvládnete i bez vstupenky.
Zdroje info: Autorka, https://www.poznatsvet.cz/clanek/hrad-sovinec-jesenik.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sovinec_(hrad, https://www.mubr.cz/sovinec/o-objektu, https://www.hrad-sovinec.cz/
Náhledové foto: Pixabay.
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