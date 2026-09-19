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Studenti z Harvardu našli slabinu dronů, tak si vytiskli vlastní na 3D tiskárně. Hledají s ním vorvaně v oceánu

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Dva studenti z Harvardu postavili dron s pevnými křídly, který má v Karibiku přesněji lokalizovat vorvaně, protože běžné kvadrokoptéry na to nestačí.
3D tisk, dron k hledání vorvaňů, Harvard

3D tisk, dron k hledání vorvaňů, Harvard

Zdroj: Matt Goisman/SEAS
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